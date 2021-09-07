Sürücünün ölmediğine inandırmak için her yolu denediler
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Sürücünün ölmediğine inandırmak için her yolu denediler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da önüne çıkan at arabasına çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün otomobili takla attı. Kaza sonrası yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelip aracın halini gören yakınları ise sürücünün hayatını kaybettiğini sandı. Sinir krizi geçiren yakınları, cep telefonundan sürücünün ambulanstaki fotoğrafının gösterilmesiyle sakinleştirildi.

Dün Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesi Altınova Caddesi üzerinde edinilen bilgiye göre otomobil sürücüsü Mümin Hezer (26), iddiaya göre önüne çıkan at arabasına çarpmamak için direksiyonunu kırdı.

TAKLA ATAN ARAÇTAN SAĞ ÇIKTI

Hezer'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil refüje çarptıktan sonra takla attı. Yolda ters bir şekilde duran otomobilin içindeki Hezer, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartıldı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YAKINLARI ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜP SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı duyan Hezer'in yakınları olay yerine geldiklerinde sürücünün hayatını kaybettiğini sandı. Feryatlar yakıp sinir krizi geçiren yakınları, daha önce kaza yerine gelen akrabalarının 'Bir şeyi yok, iyiydi' demesine karşın sakinleşmedi. Baygınlık geçirip uzun süre gözyaşı döken sürücünün yakınları, cep telefonundan sürücünün ambulansa bindirildiği ana ait fotoğrafın gösterilmesiyle sakinleşti.

Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.


Sürücünün ölmediğine inandırmak için her yolu denediler
Sürücünün ölmediğine inandırmak için her yolu denediler
Sürücünün ölmediğine inandırmak için her yolu denediler
Sürücünün ölmediğine inandırmak için her yolu denediler
Sürücünün ölmediğine inandırmak için her yolu denediler
Sürücünün ölmediğine inandırmak için her yolu denediler
Sürücünün ölmediğine inandırmak için her yolu denediler
Sürücünün ölmediğine inandırmak için her yolu denediler
Sürücünün ölmediğine inandırmak için her yolu denediler
Sürücünün ölmediğine inandırmak için her yolu denediler
Sürücünün ölmediğine inandırmak için her yolu denediler
Sürücünün ölmediğine inandırmak için her yolu denediler
Sürücünün ölmediğine inandırmak için her yolu denediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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