Suruç Kırsalında Asfaltsız Yol Kalmayacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla Kırsal Hizmetler Dairesi filosuna yeni katılan araçlarla birlikte kentin farklı noktalarında daha etkin bir çalışma yürüten ekipler, vatandaşların daha konforlu seyahat etmeleri için alt yapısını tamamladığı...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla Kırsal Hizmetler Dairesi filosuna yeni katılan araçlarla birlikte kentin farklı noktalarında daha etkin bir çalışma yürüten ekipler, vatandaşların daha konforlu seyahat etmeleri için alt yapısını tamamladığı yolları sathi asfaltla buluşturuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçeye eşit hizmet anlayışıyla sürdürdüğü çalışmalarla, ortaya koyduğu vatandaş odaklı hizmetlerle ilçelerin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanlığı ekiplerinin bu seferki adresi Suruç ilçesi oldu. İlçeye bağlı kırsal mahalle, grup yolları ve bağlantı yollarında çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların takdirini kazandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün de önemle üzerinde durduğu konulardan biri olan ve ekiplere çalışmaların bir an önce tamamlanarak ilçelerdeki yolların asfaltla buluşturulması talimatını verdiği Suruç kırsalında asfalt çalışmaları hız kazandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin mahallelerinde yapmış olduğu yol yapım, genişletme ve asfalt çalışmalarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür eden Ak Parti Suruç İlçe Başkan Yardımcısı Faik Yıldız, yolun sathi asfaltın ardından daha kullanışlı ve konforlu hale geldiğini aktardı.

Ekili Mahalle Muhtarı Avni Akbalık ise daha önceden iki aracın yan yana geçemediği yolda yapılan yol genişletme çalışmalarının ardından ulaşımın daha rahat olduğunu belirterek sathi asfalt çalışmasıyla da kış aylarında oluşabilecek çamurdan etkilenmeyeceklerini dile getirdi.

Kaynak: Habermetre