10 Kişiyi Öldüren Okul Katliamcısı Saplantılı Aşık Çıktı
ABD'de okula düzenlediği silahlı saldırıda 10 kişiyi öldüren saldırgan saplantılı bir aşık çıktı. 17 yaşındaki genç, sınıfa girdiğinde ilk olarak daha önce kendisini reddeden genç kıza ateş etti.
Bireysel silahlanmanın ülke kültürünün bir parçası kabul edildiği Amerika'da, Teksas'taki Santa Fe Lisesi'nde geçen cuma katliam yaşanmış, 17 yaşındaki Dimitrios Pagourtzis eğitim gördüğü okula silahla dalmıştı.
"SÜRPRİZ DİYEREK SINIFA DALDI"
Pagourtzis sanat sınıfına girip "Sürpriz!" diyerek 2'si öğretmen 10 kişiyi öldürmüş, 10 kişiyi de yaralamıştı. Yakalanan saldırgan "Sevmediğim kişilere ateş ettim. Sevdiklerimi hikayemi anlatsınlar diye sağ bıraktım" demişti.
İLK ÖNCE SEVDİĞİ KIZI VURDU
Katilin katliamı saplantısı yüzünden yaptığı ortaya çıktı. Dimitrios Pagourtzis, saplantılı olduğu 16 yaşındaki Shana Fisher'ın aylarca peşinden koştu. Ancak Shana Fisher, Dimitrios Pagourtzis'e ilgi duymuyordu. Genç kız geçen hafta tüm sınıfın önünde Dimitrios'u sert bir dille reddetti. 3 gün önceki saldırıda Dimitrios Pagourtzis'in ilk kurbanı Shana Fisher oldu. Saldırgan, genç kızın ardından ise diğer öğrencilere ateş etti.
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Kız seni kabul etmediyse, bu davranışınlada neden seni seçmediğini anlamıştırsın artık. Hapiste düşünecek bayağı zamanın olur.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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tüm okulu vuraydınnn filistin halkının çocukların kundaktaki bebelerin ahı nasıl çıkacak abd vatandaşları ...he tek sorumlu tramp turşusumu kahrolsun bütün amarika iisrail sessiz kalan ingiltere fransa almanya italya...Cevap Yaz 6 6 Yayından KaldırTORBACI BEŞİR: ŞU SÖYLEDİĞİNLE İSRAİLDEN ABD DEN NE FARKIN KALDI1 Yayından Kaldır