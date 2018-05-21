10 Kişiyi Öldüren Okul Katliamcısı Saplantılı Aşık Çıktı

Bireysel silahlanmanın ülke kültürünün bir parçası kabul edildiği Amerika'da, Teksas'taki Santa Fe Lisesi'nde geçen cuma katliam yaşanmış, 17 yaşındaki Dimitrios Pagourtzis eğitim gördüğü okula silahla dalmıştı.

"SÜRPRİZ DİYEREK SINIFA DALDI"

Pagourtzis sanat sınıfına girip "Sürpriz!" diyerek 2'si öğretmen 10 kişiyi öldürmüş, 10 kişiyi de yaralamıştı. Yakalanan saldırgan "Sevmediğim kişilere ateş ettim. Sevdiklerimi hikayemi anlatsınlar diye sağ bıraktım" demişti.

İLK ÖNCE SEVDİĞİ KIZI VURDU

Katilin katliamı saplantısı yüzünden yaptığı ortaya çıktı. Dimitrios Pagourtzis, saplantılı olduğu 16 yaşındaki Shana Fisher'ın aylarca peşinden koştu. Ancak Shana Fisher, Dimitrios Pagourtzis'e ilgi duymuyordu. Genç kız geçen hafta tüm sınıfın önünde Dimitrios'u sert bir dille reddetti. 3 gün önceki saldırıda Dimitrios Pagourtzis'in ilk kurbanı Shana Fisher oldu. Saldırgan, genç kızın ardından ise diğer öğrencilere ateş etti.