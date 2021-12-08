Surlardaki Yedi Kardeş Burcu'nun iç restorasyonu tamamlandı

DİYARBAKIR (DHA) - Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının 101 burcunun en önemlilerinden olan Yedi Kardeş Burcu'nun iç kısmında restorasyon tamamlandı. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, "Çok titiz bir çalışmayla restorasyon çalışmalarını tamamladık. Herkes, gezdiğinde mutlu olacak" dedi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının tahrip olmuş bölümleriyle ilgili restorasyon çalışmaları sürüyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 'Surlarda Diriliş' mottosuyla başlattığı çalışmada, 5 bin 200 metre uzunluğundaki surlardaki 101 burçtan en önemlilerinden olan Yedi Kardeş Burcu'nun iç kısmının restorasyonu tamamlandı. Aydınlatma işleminin de yapılmasının ardından görüntüsüyle göz alan burç, Diyarbakır'ın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki diğer kültürel varlığı olan ' Hevsel Bahçeleri'ne bakıyor.

Yedi Kardeş Burcu'nun surlarındaki 101 burcun en niteliklilerinden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu, "Yedi Kardeş Burcu, Diyarbakır surlarındaki 101 burcun en niteliklilerinden ve en çok tahrip olmuşlarından da bir tanesiydi. İçinde şu an çok nitelikli bir restorasyon yapıldı. Biliyorsunuz, Türkiye'de restorasyon çalışmaları da bilen bilmeyen, anlayan anlamayan herkes tarafından maalesef tartışılan konulardan bir tanesi ama biz çok titiz bir çalışmayla buradaki restorasyon çalışmalarını tamamladık. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun gözetim ve denetimi altında bu çalışmalar yapılıyor. Bittiğinde herkesin gezdiğinde mutlu olacağı bir çalışma olarak ortaya çıktı" diye konuştu.