SURİYELİLERİN ÖNCÜPINAR SINIR KAPISI'NDAN BAYRAM GEÇİŞLERİ SÜRÜYOR
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SURİYELİLERİN ÖNCÜPINAR SINIR KAPISI'NDAN BAYRAM GEÇİŞLERİ SÜRÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş yapmaya devam ediyor.

KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş yapmaya devam ediyor.

Türkiye'de yaşayan ve bayramı ülkelerindeki yakınlarıyla geçirmek isteyen Suriyeliler, bir süre önce Kilis Valiliği'ne başvuruda bulundu. Başvuruları onaylanan Suriyeliler, dünden itibaren ülkelerine gitmeye başladı. Bu sabah da ülkelerine gitmek isteyen çok sayıda Suriyeli, Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Sıcaktan korunmaları için kurulan çadırlarda işlemleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle ülkelerine gönderildi.

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 18 Temmuz'a kadar Suriye'ye gidebilecek Suriyelilerin 26 Temmuz ile 31 Aralık arasında Türkiye'ye dönebilecekleri belirtildi.

SURİYELİLERİN ÖNCÜPINAR SINIR KAPISI'NDAN BAYRAM GEÇİŞLERİ SÜRÜYOR
SURİYELİLERİN ÖNCÜPINAR SINIR KAPISI'NDAN BAYRAM GEÇİŞLERİ SÜRÜYOR
SURİYELİLERİN ÖNCÜPINAR SINIR KAPISI'NDAN BAYRAM GEÇİŞLERİ SÜRÜYOR
SURİYELİLERİN ÖNCÜPINAR SINIR KAPISI'NDAN BAYRAM GEÇİŞLERİ SÜRÜYOR
SURİYELİLERİN ÖNCÜPINAR SINIR KAPISI'NDAN BAYRAM GEÇİŞLERİ SÜRÜYOR
SURİYELİLERİN ÖNCÜPINAR SINIR KAPISI'NDAN BAYRAM GEÇİŞLERİ SÜRÜYOR
SURİYELİLERİN ÖNCÜPINAR SINIR KAPISI'NDAN BAYRAM GEÇİŞLERİ SÜRÜYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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