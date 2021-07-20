"Suriyelileri göndereceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na, Babacan'dan yanıt: Yapamayacaklar
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"Suriyelileri göndereceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na, Babacan'dan yanıt: Yapamayacaklar

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

Geçtiğimiz günlerde "İktidara geldiğimizde Suriyelileri ülkelerine göndereceğiz" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan üstü kapalı yanıt geldi. Babacan, "Şimdi seçimlere doğru giderken bazı partiler çıkacak, 'Bize oy verin, bunların hepsini göndereceğiz' diyecekler. Ama ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar. Biz gerçekçiyiz." ifadelerini kullandı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hatay'ın Antakya ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Bir vatandaşın "Suriyelilere yeni tavizler verilmesi durumunda Antakya'nın çok ciddi güvenlik ve terör sorunları yaşayacağı kanaatindeyim" sözleri üzerine Babacan şu ifadeleri kullandı:

"Suriyelilerin çözümü Suriye'de. Önce Suriye'de barış ve istikrarın hakim olması için Türkiye'nin çözümlerin parçası olması gerekiyor. Türkiye şu anda sorunların parçası. Suriye'yle ilgili strateji olmalı. Türkiye'nin Suriye'de herkesle konuşuyor olması ve Suriye'nin iç meselelerinde taraf olmaktan çekilmesi gerekiyor. Suriye'de barış ve istikrar ancak böyle sağlanır.

"BARIŞ OLMAZSA ÜLKELERİNE DÖNME ŞANSLARI OLMAZ"

Suriye'de barış, istikrar ve huzur sağlanmazsa buradaki Suriyelilerin Suriye'ye gitmek gibi bir şansının olmadığını biliyorsunuz. Bunun popülizminin yapılacağını da biz biliyoruz.

"NE İNSANİ AÇIDAN NE DE HUKUK AÇISINDAN YAPAMAYACAKLAR"

Şimdi seçimlere doğru giderken bazı partiler çıkacak, 'Bize oy verin, bunların hepsini göndereceğiz' diyecekler. Ama ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar. Biz gerçekçiyiz. Suriyelilerin çözümünü Suriye'de aramak gerekir. Suriye politikasının tamamen yeniden yazılması gerekiyor."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söylemişti: "İktidarımızda Suriyeli misafirlerimizle helalleşip iki yılda memleketlerine uğurlayacağız. Bu iktidarımızın en önemli beş önceliğinden biridir. Plan ve programlarımız hazır. Bu video da bunun taahhüdü olarak burada dursun istedim"

'Suriyelileri göndereceğiz' diyen Kılıçdaroğlu'na, Babacan'dan yanıt: Yapamayacaklar
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