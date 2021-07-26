Son dakika haberleri! GAZİANTEP - Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorluklar, kukla Amal aracılığıyla anlatılacak

Edinilen son dakika haberine göre Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorluklar, Gaziantep'ten İngiltere'ye yolculuk edecek kukla "Amal" ile anlatılacak.

Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorluklar, Gaziantep'ten İngiltere'ye yolculuk edecek kukla "Amal" ile anlatılacak.

Mülteci konularını işleyen İngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu öncülüğünde hazırlanan, Türkiye'den birçok sanatçı, kurum ve kuruluşun desteklediği "Yürüyüş (The Walk) Projesi" kapsamında hazırlanan kukla Amal, annesini bulmak üzere yola çıkan bir kız çocuğunun hikayesini konu alıyor.

Küçük Amal'ın buruk hikayesiyle dünya kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve mülteci çocukların sorunlarına dikkat çekmenin amaçlandığı proje kapsamında tasarlanan 3,5 metre uzunluğunda kukla, 27 Temmuz'da Gaziantep'ten başlayacak yolcuğunda 8 ülke sınırını aşarak 65 şehirde binlerce kilometre yol katedecek.

Kukla Küçük Amal, yolculuğunda ziyaret ettiği her yerleşim yerinde sanatçı, kurum ve kuruluşların iş birliğinde düzenlenecek eğitici kültür ve sanatsal çalışmalarda yer alacak. Küçük Amal, 3 Kasım'da İngiltere'nin Manchester kentinde son bulacak yolcuğu ile mülteci çocukların aileleri ve ailesiz şekildeki Avrupa'ya uzanan yolculuklarındaki zorlukları gündeme taşıyacak.

"Yürüyüş yaklaşık 4 ay sürek"

Projenin sanat direktörü Filistinli Amir Nizar Zuabi, AA muhabirine, yürüyüşte "Hoş geldin" mesajının ve karşılama etkinliklerinin bulunduğunu söyledi.

Sivil toplum kuruluşları ve sanat toplulukları iş birliğinde çok detaylı bir program hazırlandığını ifade eden Zuabi, "Yürüyüşün liderliğini, yalnız yürümek zorunda kalan 9 yaşındaki mülteci kız çocuğunu simgeleyen 3,5 metre boyunda bir kukla yapıyor. Kuklanın amacı, bir mültecinin küresel çapta yaşadıkları zorlukları gündeme getirmek ve dikkat çekmek. Mültecilerin her zaman sorun teşkil etmediğini, kültürel zenginliğe, gittikleri yerlere katkıda bulunduklarını ifade etmek istiyoruz." dedi.

Filistinli Zuabi, temanın daha iyi anlaşılması amacıyla rotadaki yerleşimlerde sanatçılarla etkinliklerin tasarlandığını ve yürüyüşün yaklaşık 4 ay süreceğini dile getirdi.

"Küçük Amal gibi birçok çocuk var"

Projeye yoğun olumlu dönüşler aldıklarını ve rotada binlerce insanlarla buluşacakları anlatan Zuabi, şunları kaydetti:

"Kukla, 9 yaşındaki bir çocuğu simgeleyen bir kuklanın jest ve mimiklerle yüz ifadesini ortaya koymak üzere aynı anda senkronize şekilde hareket ediyor. Provalarda en çok zamanı bu aldı. Kukla için yoğun bir çalışma yürütüldü. Good Chance Tiyatrosu, yürüyüşü tasarladı, mülteci konusuna dair kültür, sanatla ışık tutmak üzere bir proje geliştiriyorlardı. Bu projeyi geliştirirken ilk başta amaç yürümekti. Çünkü milyonlarca mültecinin yürüyüşü dünyaya anımsatmak istendi ama bunun yaparken de bir sembole ihtiyaç vardı, bu sembol de kukla olarak belirlendi. Küçük Amal gibi birçok çocuk var. Biz onları görmeyebiliyoruz, bizim 3,5 metre boyundaki kuklamızı görmemek mümkün değil. Biraz ironik bir yaklaşımla özelikle mülteci krizinde görülmeyen, kimsesiz yürümek zorunda kalan, ailesinden ayrı düşmüş çocukların da varlığını dünyaya yeniden hatırlatmak ve onlara yapılması gerekenleri gündeme getirmek üzere, böyle devasa kuklayla farkındalık yaratmaya yönelik yürüyüş tasarlandı."

Projenin Türkiye prodüktörü Recep Tuna ise projenin önemli bir küresel soruna temas ettiğini söyledi.

Tuna, proje kapsamında çeşitli etkinliklerin yapılacağını belirterek, "Küçük Amal, Gaziantep'ten başlayan yolculuğu kapsamında Çeşme'den Yunanistan'a geçecek ama çocukların dahil edileceği etkinlikler yapılmaya devam ettiği sürece Küçük Amal'ın izleri, sanata dair çağrıları, 'bizi unutmayın' acil mesajı, herkes tarafından duyulacak." diye konuştu.

Tuna, yolculuğun başlayacağı Gaziantep'te hazırlıkların sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir