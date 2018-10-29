Suriyeli Kardeşlerin Sünnet Hayali Anka'da Gerçekleşti

Gaziantep'te Hemofili hastası olan Suriyeli iki kardeşin sünnet olma hayali, Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde gerçekleşti.

Hemofili hastalığı nedeniyle riskli olduğu gerekçesiyle yıllardır sünnet olamayan iki Suriyeli kardeş babaları tarafından getirildikleri Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde gerçekleşen 15 dakikalık operasyonla sünnet oldu.

Suriye'de yaşayan 11 yaşındaki Yusuf Şeher ve 8 yaşındaki Yahya Şeher ismindeki iki kardeş kanlarında pıhtılaşma sorunu olduğu için sünnet olamıyordu. Baba Keyteb Şeher, oğullarını sünnet ettirmek için Şam ve Halep'te birçok hastaneye başvursa da, durumun riskli olduğu söylenerek geri çevrildi. Suriyeli baba bunun üzerine bir araştırma yaptı ve bu gibi riskli ameliyatların yapıldığını öğrendiği Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede, iki kardeşi muayene eden ve çocukların durumu ile ilgili Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Dr. Erdem Ak ile görüş alışverişinde bulunan Çocuk Cerrahisi Op. Dr. Ergün Parmaksız'ın çocukların sünnet olabileceğini söylemesi Şeher ailesini sevince boğdu. Yahya ve Yusuf, 15 dakika gibi kısa bir sürede sünnet edildi.

Riskli operasyonu gerçekleştiren Özel Gaziantep Anka Hastanesi Çocuk Cerrahisi Op. Dr. Ergün Parmaksız operasyonla ilgili, "Bu çocuklarımız gibi kalıtsal "Hemofili A" adı verilen hastalığı olanların kanındaki pıhtılaşma sorunu nedeniyle cerrahi operasyon geçirmesi oldukça riskli. Bu nedenle donanımlı bir hastanede ön hazırlığın iyi yapılması şart. Aksi halde bu hastalar kanındaki pıhtılaşma sorunu nedeniyle cerrahi operasyon sırasında ve sonrasında hayati tehlikeyle karşı karşıya kalabilir. Özel Gaziantep Anka Hastanesi bu gibi riskli operasyonların yapılmasına imkan sağlayan tıbbi donanıma sahip. Yusuf ve Yahya'nın sünnetini rekombinant faktör VIII infüzyon tedavisi ile gerçekleştirdik. Kanamayı durduran kan ürününü, hastalığın ağırlığına göre operasyondan belirli süre önce hastalarımıza verdik, operasyon sonrasında ise belirli bir süre hastalarımızı gözetim altında tuttuk, kısa süre sonra da hastalarımızı taburcu ettik" dedi.

Sünnet olma hayallerine yıllar sonra kavuşan Yusuf ve Yahya'nın mutluluğu yüzlerine yansırken, baba Keyteb Şeher, "Çocuklarımı uzun süredir sünnet ettirmek istiyordum. Ancak hastalıkları nedeniyle hiçbir doktor cesaret edememişti. Çareyi Gaziantep'te bulduk. Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Parmaksız ve Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ne bize göstermiş oldukları ilgiden dolayı çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Toplumda çok fazla bilinmeyen, ancak yaşam kalitesini düşüren hemofilinin, kalıtsal olan ciddi bir kan hastalığı olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Parmaksız, ailelerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini söyledi. Parmaksız, çocuklarını sünnet ettirmeden önce mutlaka kan tahlili yaptırarak, çocuklarında pıhtılaşma sorunu bulunup bulunmadığını da öğrenmelerini istedi. - GAZİANTEP