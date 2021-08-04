Suriyeli bakır ustası, mesleğini Gaziantep'te sürdürüyor
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Suriyeli bakır ustası, mesleğini Gaziantep'te sürdürüyor

Suriyeli bakır ustası, mesleğini Gaziantep'te sürdürüyor
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Haberler | Güncel

SURİYE'deki iç savaştan kaçıp geldiği Türkiye'de Gaziantep'e yerleşen Mustafa Nahhas Mühendis (57), bakırcılık mesleğini sürdürüyor.

SURİYE'deki iç savaştan kaçıp geldiği Türkiye'de Gaziantep'e yerleşen Mustafa Nahhas Mühendis (57), bakırcılık mesleğini sürdürüyor. 8 yıldır bakırcılık yaparak ailesinin geçimini sağlayan Mühendis, tek isteğinin bir an önce savaşın sona ermesiyle Suriye'ye dönmek olduğunu söyledi.

Suriye'nin Halep kentinde bakırcılık yapan Mustafa Nahhas Mühendis, iç savaş nedeniyle 8 yıl önce eşi ve 5 çocuğu ile birlikte Türkiye'ye sığındı. Gaziantep'e yerleşen Mühendis, çocuk yaşlardan itibaren yaptığı bakırcılığı burada da devam ettirdi. Mühendis, tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda kiraladığı iş yerinde kendisi gibi Suriyeli olan iki çalışanıyla bakır eserler üretiyor.

Yaptığı bakır ürünleri satarak ailesinin geçimini sağlayan Mustafa Nahhas Mühendis, "Savaş nedeniyle ülkemizi terk ettikten sonra Türkiye bize her anlamda kucak açtı. Şimdi burada mutluyuz ve ata mesleğim olan bakırcılığı da yapabiliyorum" dedi.

Bakırcılığı babasından öğrendiğini ve çocukluğundan bu yana bakır işlediğini anlatan Mühendis, "Neredeyse 50 yıldır bakır işiyle uğraşıyorum. 8 yıldır da mesleğimi Gaziantep'te sürdürüyorum. Hiçbir makine kullanmadan tamamen el işçiliği ile yaptığımız bakır ürünler talep görüyor. Buradaki diğer meslektaşlarımız da bize destek veriyor. Burayı seviyoruz ama ülkemizi de özlüyoruz. Bir an önce ülkemizde tekrar savaş ortamının sona ermesini bekliyoruz. Savaş bitip, güvenlik sağlanınca yeniden topraklarımıza döneceğiz. Ben yeniden Halep'e dönerek mesleğimi orada devam ettirmeyi arzuluyorum" diye konuştu.


Suriyeli bakır ustası, mesleğini Gaziantep'te sürdürüyor
Suriyeli bakır ustası, mesleğini Gaziantep'te sürdürüyor
Suriyeli bakır ustası, mesleğini Gaziantep'te sürdürüyor
Suriyeli bakır ustası, mesleğini Gaziantep'te sürdürüyor
Suriyeli bakır ustası, mesleğini Gaziantep'te sürdürüyor
Suriyeli bakır ustası, mesleğini Gaziantep'te sürdürüyor
Suriyeli bakır ustası, mesleğini Gaziantep'te sürdürüyor
Suriyeli bakır ustası, mesleğini Gaziantep'te sürdürüyor
Suriyeli bakır ustası, mesleğini Gaziantep'te sürdürüyor
Suriyeli bakır ustası, mesleğini Gaziantep'te sürdürüyor
Suriyeli bakır ustası, mesleğini Gaziantep'te sürdürüyor
Suriyeli bakır ustası, mesleğini Gaziantep'te sürdürüyor
Suriyeli bakır ustası, mesleğini Gaziantep'te sürdürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca

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