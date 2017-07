Suriyeli Anne ve Bebeğinin Cenaze Namazı Kılındı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde öldürülen Suriyeli hamile kadın ile 10 aylık bebeğinin cenazeleri, kılınan cenaze namazın ardından Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.



Yorgalar Mezarlığı morgundan alınan Emani Al-Rahmun (20) ile 10 aylık erkek bebeği Halaf Al-Rahmun'un cenazeleri, Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisine getirildi.



Baba Halid Al-Rahmun ile kardeşleri Muhammed ve İsmail Al-Rahmun, tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.



Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, burada yaptığı konuşmada, bugün sadece bir cenaze namazı kılmadıklarını aynı zamanda bütün insanlığı, insanlığından utandıracak bir vahşete şahit olduklarını belirterek, "Bugün sadece bağrında ümmedi Muhammed'in bir evladını taşıyan bir annenin cenazesini kılmadık, biz sadece biberonunda sütü eksik kalmış 10 aylık bir bebeğin cenaze namazını kılmadık, biz aynı zamanda tarih boyunca mazlumlara umut olmuş aziz milletimizi mahcup edecek, hepimizi üzecek bir vahşete şahit olduk, vahşete şahit oluyoruz." ifadesini kullandı.



Önce bir baba sonra da Diyanet İşleri Başkanı olarak burada olduğunu vurgulayan Görmez, şunları kaydetti:



"Bir babanın hassasiyeti, bir babanın duygusallığı ne diyorsa benim sözüm odur. Bize ne oldu ki biz zalimlerin, zulmün yaraladığı mazlumun zalimi olduk. Bize ne oldu ki biz vicdanımıza ve merhametimize sığınan bebeğin katili olduk. Bunun üzerinde hep birlikte düşünmeliyiz. Buradan bütün insanlığa sesleniyorum, cenazesini kıldığımız 20 yaşındaki anne, 10 aylık bebek mi mülteci yoksa bizim vicdanımız mı mülteci. Onlar mı mülteci yoksa bizim merhametimiz mi mülteci? Bir hilalin gölgesine hepimiz sığındık. 10 aylık bebek mi sığmayacak bu tarih boyunca mazluma umut olmuş, bu güzel vatana, bu aziz vatana. Buradan bu cenaze merasiminde ülkemizde yaşayan bütün vatandaşlarımıza ensara muhacir olmuş bütün kardeşlerimize sesleniyorum, aziz kardeşlerim ülkemizdeki misafirlere ve muhacirlere bakarken hiçbirimiz siyasi mülahazaraların penceresinden bakmayalım. Hepimiz Rabbimizin göğsümüze yerleştirdiği vicdan penceresinden, merhamet penceresinden bakalım. Vicdan bizi birleştirmezse her şey bizi ayırır, merhamet bizi birleştirmezse her şey bizi parçalar. Biz tarih boyunca zalimin karşısında durmuş, zalimden korkmamış ama mazlumun ahından korkmuş bir milletin evlatlarıyız. Bunu hiçbir zaman unutmayalım."



Görmez, Sakarya'nın tarih boyunca 72 milletin muhacirine kucak açmış mübarek bir şehir olduğuna işaret ederek, "Cenab-ı Hak bir daha bizi böyle bir kötülükle, böyle bir vahşetle asla karşılaştırmasın. Ebediyete uğurladığımız kardeşimiz, annemiz, evladımız, yavrumuza Cenab-ı Hak cennetinde yer ayırsın, Cenab-ı Hak, Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın İbrahim'i ile beraber buluştursun, Cenab-ı Hak geride kalan eşine, çocuklarına, evlatlarına, geri kalanlara sabrı cemil ihsan eylesin. Haklarınızı helal edin. İnşallah onlar da ahirette bizim milletimize, yeryüzünde onları unutan bütün Müslümanlara haklarını helal eder." dedi.



Anne bebeğinin cenazesi, helallik alınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in öğle vakti kıldırdığı cenaze namazından sonra defnedilmek üzere Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.



Buradaki törene, baba Halid Al-Rahmun ile kardeşleri Muhammed ve İsmail Al-Rahmun ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, çok sayıda milletvekili, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle binlerce vatandaş katıldı.



Törenin ardından Bakan Kaya, baba Halid al-Rahmun'a taziyelerini iletti.



Kaynarca ilçesinde yaşayan Suriyeli uyruklu Halid Al-Rahmun, önceki gün iş yerinden geldikten sonra evinde olmayan hamile eşi Emani ile 10 aylık erkek bebeği Halaf Al-Rahmun'u tüm aramalarına rağmen bulamamış ve ihbarı üzerine jandarma ile polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Aramalar sonucu Suriyeli hamile kadın ve bebeğinin cesetleri, Birlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan B.K. ve C.B, çıkarıldıkları Kaynarca Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.