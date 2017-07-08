Suriyeli Anne ve 2 Çocuğu İçin Aydın'da Gıyabi Cenaze Namazı

Sakarya'da 2 kişi tarafından 10 aylık bebeği ile birlikte öldürülen 9 aylık hamile Emani Al-Rahmun ve 2 çocuğu için, Aydın'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Gıyabi cenaze namazına AK Parti Aydın İl başkanı Ömer Özmen ve STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Bilindiği gibi; Sakarya'da Suriye uyruklu 9 aylık hamile kadın ve 10 aylık bebeği kaçırılmış, ormanlık alana götürülen kadın, tecavüze uğradıktan sonra bebeği ile birlikte başları taşla ezilerek öldürülmüştü. Olayın ardından ülkenin değişik illerinde olduğu gibi Aydın'da da Suriyeli kadın ve çocukları için S öğle namazının ardından Bey Cami'de gıyabi cenaze namazı kılındı. - AYDIN