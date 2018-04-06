Suriye Sınırında Özel Harekat Gözetiminde Buzağı Yarışması Yapıldı

Bahar mevsiminin gelmesi ile Kilis'te düzenlenen mera açılışı ile buzağı yarışması, Suriye sınırına sıfır noktada Jandarma Özel Hareket gözetiminde gerçekleşti.

Kilis'in Akıncı (Seve) köyünde bahar mevsiminin gelmesi ile koyun ve keçiler törenle meraya salındı.

Vali Mehmet Tekinarslan yaptığı konuşmada, meraların tarlalar kadar değerli olduğunu ifade ederek, "Meraların, tarlalar, bahçeler kadar değerli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Mera deyip geçemeyiz, eğer meralar yok olursa ne hayvancılık kalır, ne doğanın dengesi kalır. Şehrimizde tarım adına, çiftçilik adına faaliyet gösteren bütün herkese Allah'tan kolaylıklar diliyorum. Bolluk, bereketli bir yıl diliyorum. Ben bu programın sadece mera ıslahı için değil, hepimizi bir araya getirmesi, Suriye sınırın sıfır noktasında böyle güzel bir ortamda, böyle bir faaliyetin yapılmasını önemsiyorum" diye konuştu.

Çobanlara çeşitli hediyelerin verilmesinden sonra 38 buzağı arasında ilk 3'e giren buzağı sahiplerine tam altın hediye edildi. Kilis tarımına yaptığı katkılardan dolayı Vali Mehmet Tekinarslan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu'na başarı belgesi verdi. Halk oyunları gösterisinin ardından koyun ve keçiler, meraya otlamaya çıkarıldı.

Öte yandan, program boyunca Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Akıncı köyünde Jandarma Özel Hareket birlikleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Mera açılış törenine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkan Vekili Türkay Karaca, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Daire Başkanı Bekir Ankaralı, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, AK Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat, Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Polateli Kaymakamı Bayram Türker, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, 7 Aralık Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, daire amir ve müdürleri ile davetliler katıldı. - KİLİS