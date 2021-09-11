Suriye şehidinin naaşı Kahramanmaraş'a getirildi - Haberler
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Suriye şehidinin naaşı Kahramanmaraş'a getirildi

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Güncel

Suriye şehidinin naaşı Kahramanmaraş'a getirildi Şehidin annesi 'beni ciğerimin yanına bırakın' diye ağıt yaktı Suriye'nin İdlib kenti yakınlarında askeri araca düzenlenen roketli saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir'in cenazesi, hava yolu ile Kahramanmaraş'a getirildi.

Suriye şehidinin naaşı Kahramanmaraş'a getirildi

Şehidin annesi 'beni ciğerimin yanına bırakın' diye ağıt yaktı

KAHRAMANMARAŞ - Suriye'nin İdlib kenti yakınlarında askeri araca düzenlenen roketli saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir'in cenazesi, hava yolu ile Kahramanmaraş'a getirildi.

Suriye'nin İdlib kenti ile Kaferya bölgesi arasında arama-tarama faaliyeti sonrasında Afiz Üs Bölgesi'ne dönen Kirpi adlı askeri araca düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit düşen 23 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir'in naaşı, helikopter ile Hatay'dan Kahramanmaraş'a getirildi.

Şehidi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri erkan ve şehidin annesi Durkadın Demir, Babası Duran Demir ve yakınları karşıladı

Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Bu sırada gözyaşları sel olurken, şehidin annesi de oğlunun yanına binmek istedi. Şehit Demir'in naaşı, defnedilmek üzere baba ocağı Türkoğlu ilçesinin Fatih Mahallesi'ne götürüldü.

Şehidin cenazesinin 14: 30'da kılınacak olan namazın ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

Suriye şehidinin naaşı Kahramanmaraş'a getirildi

Suriye şehidinin naaşı Kahramanmaraş'a getirildi

Suriye şehidinin naaşı Kahramanmaraş'a getirildi

Suriye şehidinin naaşı Kahramanmaraş'a getirildi

Suriye şehidinin naaşı Kahramanmaraş'a getirildi
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