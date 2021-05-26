Suriye'nin kuzeydoğusundaki Araplar, YPG/PKK'lı teröristleri Şeddadi ilçe merkezinden çıkardı

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinin, büyük bölümü Araplardan oluşan Şeddadi ilçesinde, terör örgütü YPG/PKK ile bölge halkı arasında bir hafta önce başlayan gerginlik sürerken, teröristler ilçe sakinlerince merkezden çıkarıldı.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinin, büyük bölümü Araplardan oluşan Şeddadi ilçesinde, terör örgütü YPG/PKK ile bölge halkı arasında bir hafta önce başlayan gerginlik sürerken, teröristler ilçe sakinlerince merkezden çıkarıldı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK işgalindeki Haseke'nin güneyinde yer alan Şeddadi ilçe merkezinde, örgüt ve bölge halkı arasındaki gerginlik devam ediyor.

Terör örgütünün 17 Mayıs'ta yakıt fiyatlarını yükselttiğini açıklamasının ardından protestolarla başlayan olaylarda, Şeddadi ilçe merkezinde YPG/PKK'lı teröristlerin eylemcilere ateş açması sonucu 3 sivil yaşamını yitirdi.

Bunun üzerine YPG/PKK güdümündeki SDG saflarında bulunan Şeddadili Arap savaşçılardan 100'e yakını, örgütten ayrılarak yaşananlara tepki gösterdi.

Bir haftadır devam eden olaylarda, Şeddadi halkı, ilçe merkezinde örgütün sözde karargahlarını ve kontrol noktalarını ele geçirerek, teröristleri ilçe merkezinden çıkardı.

İlçe merkezinin neredeyse tümü bölge halkının eline geçerken, ilçedeki enerji yatakları halen YPG/PKK işgalinde bulunuyor.

İlçe merkezinin girişlerini ve ana yollarını kapatan öfkeli halk, teröristlerce alıkonulan sivillerin serbest bırakılmasını, sivillere ateş açarak öldüren teröristlerin yargılanmasını ve bölgedeki petrol yataklarının kendilerine verilmesini talep ediyor.

ABD, gerginliği azaltmaya çalışıyor

Kaynaklar, YPG/PKK'ya destek veren ABD güçlerinden birkaç yetkilinin Şeddadi'deki Cibse petrol sahasında bölge halkının bazı temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdiğini belirtiyor. Cibse'de, halihazırda ABD'nin bölgedeki en büyük üssü bulunuyor.

Toplantıda bölge halkından eylemlerine son vermesini isteyen ABD'li komutanlar, sivillere ateş açarak öldüren YPG/PKK'lı teröristlerin yargılanacağı sözünü verdi.

Büyük bölümü Araplardan oluşan Şeddadi ilçe merkezi, terör örgütü DEAŞ'ın çekilmesiyle, Şubat 2016'da terör örgütü YPG/PKK işgaline girmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohamad Misto