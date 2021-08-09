Suriye Görev Gücü'nde yer alacak komandolar Kahramanmaraş'tan dualarla uğurlandı
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Suriye Görev Gücü'nde yer alacak komandolar Kahramanmaraş'tan dualarla uğurlandı

Suriye Görev Gücü'nde yer alacak komandolar Kahramanmaraş'tan dualarla uğurlandı
Anadolu Ajansı / Mahmut Bayazıt - Haberler | Güncel

Suriye Görev Gücü'nde yer alacak komandolar, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden dualar eşliğinde görev yerlerine uğurlandı.

Suriye Görev Gücü'nde yer alacak komandolar, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden dualar eşliğinde görev yerlerine uğurlandı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, Pazarcık İlçe Jandarma Komando Bölük Komutanlığı'nda düzenlenen törendeki konuşmasında, Mehmetçiğin, varlığıyla asil Türk milletinin her daim onur ve gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Komandoların, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da görevini layıkıyla yerine getireceğine inancının tam olduğunu aktaran Öksüz, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada vatanımızın bütünlüğüne, Türk Milleti'nin huzur ve güvenliğine yönelecek her türlü tehdit, fedakar evlatlarımız tarafından 'Komandolar ölmez vatan bölünmez' kararlığı içinde yok edilecektir. Suriye'deki görevinizde hepinize başarılar diliyorum. Çıktığınız yolda geride bıraktığınız aileleriniz bizlere emanettir. Göreviniz mübarek, yolunuz ve bahtınız açık olsun." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Mehmetçiğin "Komando Marşı" okuduğu törende komandolar, kendilerini ellerinde Türk bayraklarıyla uğurlamaya gelen eş ve çocuklarıyla vedalaştı.

Duygusal anların yaşandığı törenin ardından komandolar, yeni görev yerlerine dualarla uğurlandı.

Törene, Pazarcık Kaymakamı Dr. Adil Nas, Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ve ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bayazıt

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