Suriye Geçici Hükümeti'nden YPG/PKK'ya katılanlara 'af' çağrısı

04.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:02

SURİYE Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, aldatılarak veya zorla terör örgütü YPG/PKK'ya katılanlardan suç işlememiş olanların silahlarını bırakmaları halinde affedileceğini açıkladı.

Barış Pınarı Harakatı kapsamında terör örgütü PKK/PYD'den temizlenen Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine komşu Resulayn'da Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, incelemelerde bulunup açıklama yaptı. Mustafa, Suriye Milli Ordusu'na (SMO) teslim olmaları halinde YPG/PKK'ya zorla katılanları affedeceklerini duyurdu. Daha önce terör örgütünün istihbarat binası olarak kullandığı ve harekat ile karakola dönüştürülen binada gazetecilere açıklama yapan Mustafa şunları söyledi:

Kaynak: DHA

"Müttefikimiz dost ve kardeş Türk ordusuyla birlikte milli ordumuzun, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat'ın doğusundaki harekat bölgesinin, PKK/P YD terör örgütünün ana omurgasını oluşturduğu SDG'den temizlenerek özgürleştirilmesi, bu bölgelerde ikamet eden kardeşlerimizin SDG'nin baskısından kurtarılarak barış ve güvenliğe kavuşturulması ve sığınmacıların evlerine dönmelerinin sağlanması yönünde gerçekleştirdiği başarılar ve elde ettiği kazanımlara dayanarak, aldatılarak veya zor kullanılarak SDG saflarına katılan militanları affederek geçmişin sayfasını kapatan Suriye halkının diğer bileşenleriyle omuz omuza verip bölgeyi yeniden imar etmeye, huzur, barış, onur ve özgürlük dolu parlak bir geleceğe doğru yürüme yolunda yeni bir sayfa açmaya çağırıyoruz."BİRLİKTE YENİ SAYFA AÇALIMSuriye halkının tüm bileşenlerinin kardeş olduğunu vurgulayan Mustafa, şöyle devam etti: "Silahlarınızı bırakarak durumunuzu düzeltmek amacıyla en yakın milli ordu noktasına müracaat etmeniz, can güvenliğinizi sağlayacak, kendiniz ve aileniz için parlak geleceğe doğru ilk adımı teşkil edecektir. Geçici Suriye Hükümeti olarak, sizi Suriye'yi parçalamaya çalışan ayrılıkçı terör örgütünün propagandasına kanmamaya, asırlardır birlikte yaşadığınız kardeşlerinize yeniden kavuşmaya, bu kara günleri hep birlikte geride bırakmaya, ülkemizin geleceğini birlikte inşa etmeye ve böylece uluslararası topluma Suriye halkının tüm bileşenlerinin kardeş olduğunu göstermeye çağırıyoruz. Bu af kararının, milli ordu, emniyet güçleri ve adli makamlarımız dahil, ilgili tüm makamlarımıza bildirildiğini belirtmek isteriz. Suriye Milli Ordusu personeli sizin kardeşinizdir. Onlara güvenin. Henüz vakit varken içinde bulunduğunuz karanlık günlere veda edin, kendiniz ve ailenizi düzlüğe çıkartın. Suriye Milli Ordusu, terörün kökünü kurutana kadar terörle mücadele etmeye kararlıdır."BOMBALI ARAÇ PATLADIÖte yandan Mustafa'nın açıklama yapacağı sıralarda Resulayn Belediyesi önünde terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda aracın infilak etmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Saldırının ardından TSK ve SMO askerleri bölgede güvenliği sağlayıp inceleme yaptı.