Suriye'deki PKK yapılanmasını kuran ilk aile! Teröristbaşı Öcalan'ın yakın adamı Yusuf Gulo öldü

Suriye'de terör örgütü Pkk'nın işgali altında bulunan Kamışlı'daki patlamada, örgütün elebaşısı Abdullah Öcalan'la yakın ilişkisi bulunan Yusuf Gulo ile birlikte 3 kişi öldü.

YUSUF GULO İLE YAKINLARI MAZLUM VE MAHMUT ÖLDÜ

Patlama önceki gün Kamışlı'nın Hilaliye Mahallesinde bir araçta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada üç kişi hayatını kaybetti. PKK'ya bağlı yayın organları araçta ölenlerin, Yusuf Gulo ile yakınları olan Mazlum ve Mahmut Gulo olduğunu belirtti.

"SİHA'LAR TARAFINDAN VURULDU" İDDİASI

İddiaya göre Gulo ve yakınlarının içinde bulunduğu araç Türkiye'ye ait SİHA'lar tarafından vuruldu. Ancak bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

İLK TERÖRİST AİLE

Yeni Şafak'ta haber de yer alan diğer bir detay bilgiye göre; Gulo ailesi Suriye'de terör örgütü PKK'ya destek veren ilk ailelerden. Yusuf Gulo, Suriye'de saklandığı dönemde bizzat Abdullah Öcalan'dan örgütsel eğitim almış.

Yusuf Gulo ve teröristbaşı Mazlum Kobani.

"PKK'NIN SURİYE YAPILANMASINI KURAN İSİM"



Benzer bir haber yapan Türkiye gazetesi ise, PKK yayın organlarının "sivil vatandaş" dediği terörist Gulo'nun, 1983 yılında örgütün Suriye yapılanmasını ilk kuran isim olduğunu yazdı.

Türkiye gazetesinin aynı haberine göre; PKK'ya 1980'lerin başında katılan Yusuf Gulo, 2011 sonrası Afrin, Kamışlı gibi bölgelerde terör kantonlarının kurulmasında etkin rol üstlendi. Tüm işgal alanlarında terör kamplarının kurulmasını sağladı. PKK'nın terör yöntemleri ile ele geçirdiği Türkmen ve Arap köylerinde on binlerce dönüm toprak ve sanayi kuruluşuna el koyan Yusuf Gulo, bu yağma faaliyetlerinden elde ettiği paraların bir kısmını örgüte gönderirken önemli bir bölümünü zimmetine geçirdi. Menbiç, Kamışlı, Dırbesiye, Rakka, Deyr el-Zor ve Haseke'de yürütülen her ticari faaliyetten örgüt adına haraç alan çetenin başında yine aynı isim var. Bu çete aynı bölgelerde yapılan tüm zirai faaliyetlerden de PKK adına yüzde 20 oranında emniyet payı adı altında zorla para topluyor.

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