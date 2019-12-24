Esed rejimi: Değişken politikaları nedeniyle YPG'yle diyaloğu durdurduk

24.12.2019 22:28 | Son Güncelleme: 24.12.2019 22:30

Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Muallim, Suriye Ulusal Güvenlik Ofisi Şefi Ali Memlük'ün kısa süre önce Kamışlı'yı ziyaret ederek bölgedeki güvenlik önlemleri ve askeri hazırlıklar hakkında bilgi aldığına dair haberleri doğruladı.

"YPG'NİN İSTİKRARLI BİR POLİTİKASI YOK"

Muallim, "Ancak YPG ile yapılan görüşmeler, ABD'yle Kürtler arasındaki ilişkilerde yaşanan dalgalanmalar nedeniyle istenen siyasi seviyeye ulaşmadı. Zira ABD'liler bir gün YPG'den kurtulacaklarını, bir başka gün kurtulmayacaklarını söylüyorlar. Bu nedenle YPG ile diyalog durduruldu" dedi.

Muallim, terör örgütü YPG'nin istikrarlı bir politikası olmadığının altını çizdi.

Velid Muallim

NE OLMUŞTU?

Rejimin Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Eylül 2017'de örgütle özerklik konusunu müzakere etmeye hazır olduklarını söylemişti. Bunun üzerine rejim ve örgüt arasında, Şam ve Haseke illerinde iş birliği konusunda defalarca müzakereler yapıldı ancak sonuç alınamadı.

Rejim, Barış Pınarı Harekatı'yla darbe yiyen YPG/PKK'ya ekimde birleşme teklifinde bulunsa da örgüt, kendi yapısını koruma güvencesi verilmediği gerekçesiyle teklifi kabul etmedi.

REJİM İLE TERÖR ÖRGÜTÜ ARASINDA İHTİLAFLAR VARDI

Rejim, YPG/PKK işgalindeki bölgenin Ekim 2011'de çıkardığı yerel idareler kanunu çerçevesinde yönetilmesi gerektiğini savunuyor. Buna göre, söz konusu bölgede seçim yapılacak, seçilen kişiler Yerel İdareler Bakanlığına bağlı olacak.

YPG/PKK ise özerklikte ısrar ediyor. Rejim ve örgüt arasında askeri ihtilaflar da mevcut.

Esed rejimi, YPG/PKK ve ismini kullandığı SDG'nin tüm unsurlarının orduya katılmasını isterken, örgüt ancak kendi üyelerinin oluşturacağı ayrı bir alay olarak orduya katılabilecekleri yanıtını veriyor.

Diğer yandan iki taraf da Arap aşiretleri kendi safına çekmeye çalışıyor.

Rejim istihbaratının en tepe ismi olarak bilinen Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Memluk, geçen hafta aşiret temsilcileriyle görüşüp yetki ve ayrıcalık karşılığında güçlerini orduya katma çağrısı yapmıştı.

Üç gün sonrasında ise YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Kobani, aşiret liderleriyle toplantı düzenlemişti.