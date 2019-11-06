Suriye'de tutuklu bulunan iki Ürdünlü serbest bırakıldı

06.11.2019 20:26 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:26

Suriye'de Beşşar Esed rejimi tarafından tutuklanan Ürdünlü 2 kişi serbest bırakıldıktan sonra bugün ülkelerine döndü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, Esed rejimi tarafından tutuklanan Bessam eş-Şurufat ve Beşşar ed-Derdur'un, Ürdün'ün Şam Büyükelçiliğinin çabaları sonucu serbest bırakılarak ülkeye döndüğünü belirtti. Sözcü açıklamasında, söz konusu kişilerin tutuklanma sebebi ve tarihine ilişkin bilgi vermedi.

Fayiz, ayrıca Ürdün'ün Şam Büyükelçiliğinin, 1 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan Cadan eş-Şurufat ve Avad eş-Şurufat'ın serbest bırakılması için de Suriye rejimiyle temas halinde olduğunu ifade etti.

Vatandaşlarının gözaltına alınmasından dolayı Esed rejiminin Amman Maslahatgüzarı'nı 4 kez Dışişleri Bakanlığına çağıran Ürdün yönetimi, 8 Nisan 2019'da, rejimin ülkede gözaltında bulunan 30 Ürdünlüden 8'ini serbest bıraktığını açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da 24 Ağustos'ta, Suriye'de kimliği belirsiz kişiler tarafından alıkonulan ve 12 Ağustos'tan itibaren haber alınamayan bir Ürdünlünün serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Özellikle 2 Ürdünlünün Mayıs 2019'da fidye için kaçırılmasının ardından Ürdünlülerin Suriye'ye seyahat etme konusundaki endişeleri arttı ve iki ülke arasındaki ticari hareketlilik gerilemeye başladı.

Ürdün, Suriye'de olayların başladığı günden bu yana tarafsız olduğunu açıklayarak çözümün siyasi yollarla gerçekleşmesi gerektiğini vurguluyor. Esed rejimi ise Ürdün'e yönelik şüpheci tutumundan vazgeçmezken, Ürdün'ü Suriye'deki terör çetelerini desteklemekle suçluyor.

Ürdün genelinde 1,3 milyon Suriyeli bulunduğu belirtiliyor, bunların yarısının mülteci statüsünde, diğer kısmının ise Suriye'deki iç savaştan önce çeşitli sebeplerle Ürdün'e gelen ancak savaş nedeniyle ülkesine dönemeyenler olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA