Suriye'de Işid'in Elinde Kalan Son Köyden Siviller Tahliye Edildi

IŞİD'in Suriye'de elindoe tuttuğu son köy olan Baghuz'dan sivilleri tahliye eden kamyonlar görüldü.

Cephe hattındaki gazeteciler, Baghuz'dan ayrılan, erkek, kadın ve çocuk dolu en az 15 araç gördü.

Bölgeyi kuşatan, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tahliye edilenler arasında IŞİD militanı olup olmadığını henüz bilmediklerini açıkladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise, tüm sivillerin ve militanların Baghuz'dan ayrıldığını ve kendi kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre IŞİD militanlarının SDG'yle yapılan yoğun müzakerelerin ardından teslim olmayı kabul ettiğini belirtti.

BM, dün Baghuz'da mahsur kalan 200 ailenin akibetinden kaygılı olduğunu açıklamıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, ailelerin ayrılmasına IŞİD tarafından engel olunduğunu ve SDG ile koalisyon güçlerinin yoğun bombardımanına maruz kaldıklarını söylemişti.



Bachelet'in konuşmasının ardından, Baghuz'ın dış mahallelerine 50 kamyonluk bir konvoy ulaştı. Ancak, Reuters haber ajansı kamyonlardan hiçbirinin gece saatlerine kadar ayrılmadığını belirmişti.

Koalisyona ait bir uçağın, kamyonlar ayrılmadan önce bölgeye iki saldırı düzenlediği bildirildi.

SDG Sözcüsü Mustafa Bali "Sivillerin tahliyesi için çalışan özel güçlerimiz var. Günlerdir süren uğraşın ardından ilk sivilleri tahliye etmeyi başardık." dedi.

Bali, kaç kişinin tahliye edildiğini ve aralarında IŞİD militanlarının da olup olmadığını bilmediklerini, ancak bunun kamyonlar ilk SDG tarama noktasına geldiğinde açıklığa kavuşacağını söyledi.

Bali ayrıca "Baghuz'da hala siviller var" diye de ekledi.

SDG. tahliye olmak isteyen tüm siviller ayrıldığında Baghuz'daki IŞİD militanlarına saldırılacağını söylemiş ve militanların iki seçeneğinin bulunduğu ve bunların teslim olmak ve ölmek olduğu uyarısında bulunmuştu.

Son haftalarda, Baghuz'tan kaçan 20 bin kada sivil SDG tarafından, Haseke bölgesindeki El Hol'de kurulan kampa götürülmüştü.



Bunlar arasında IŞİD militanlarının eşleri ve çocuklarıyla, IŞİD'e katılmak için dört yıl önce, 15 yaşındayken evden kaçan İngiliz vatandaşı Shamima Begum de vardı.

Beş yıl önce IŞİD, Suriye'nin batısından, Irak'ın doğusuna uzanan 88 bin kilometrekarelik alana hükmediyordu. Yaklaşık sekiz milyon kişiyi yöneten örgüt "halifelik" ilan etmiş petrol satışı, tehdit, soygun ve adam kaçırmadan milyarlarca dolarlık gelir elde etmişti.

Şimdiyse 500 metrekarelik bir bölgede 300 militanın sıkıştığı tahmin ediliyor.