- Suriye'de ilk korona virüs test merkezi açıldı
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- Suriye'de ilk korona virüs test merkezi açıldı

İhlas Haber Ajansı / ABU MUCAHİT EL HALEBİ - Haberler | Güncel

- Suriye'de ilk korona virüs test merkezi açıldı Suriye'de ilk korona virüs test merkezi Halep'e bağlı Azez ilçesinde açıldı.

- Suriye'de ilk korona virüs test merkezi açıldı

HALEP - Suriye'de ilk korona virüs test merkezi Halep'e bağlı Azez ilçesinde açıldı.

2011 yılından bu yana iç savaşının sürdüğü Suriye'de korona virüs salgını ile mücadele de devam ediyor. Suriye Milli Ordusu'na ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'nın girişimleri ile Halep'e bağlı Azez ilçesinde ilk korona virüs test merkezi açıldı. Korona virüs test merkezi, Azez halkının yanı sıra Al-Bab, Al-Rai, Mare ve Aktarin bölgelerinde yaşayan halka da hizmet verecek. Merkezde günde 500 ila 700 korona virüs test kapasitesi öngörülürken, kritik ve acil durumlarda korona virüs vakalarına da hizmet verilecek.

Merkezde acil durumlara karşı oksijen tüpü, dezenfektan ve maske stoğu yapıldı. Suriye Geçici Hükümet Sağlık Bakanı Dr. Maram Al-Sheikh, "Test merkezi korona virüs vakalarının tespit edilme süresini hızlandırmak ve hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak için hizmete açıldı" ifadelerini kullandı.

- Suriye'de ilk korona virüs test merkezi açıldı
- Suriye'de ilk korona virüs test merkezi açıldı
- Suriye'de ilk korona virüs test merkezi açıldı
- Suriye'de ilk korona virüs test merkezi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABU MUCAHİT EL HALEBİ

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