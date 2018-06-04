Suriye'nin Kuzeyinde Amerikan-Fransız Askeri Üssünde Patlama Meydana Geldi

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Ayn İsa beldesinde ABD ve Fransız askerlerinin bulunduğu üste büyük bir patlama meydana geldi.

ABD ve FRANSIZ ASKERLERİNİN ÜSSÜNDE PATLAMA

Rakka'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün gece Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İsa'da YPG/PKK'nın işgalindeki ABD ve Fransız askerlerinin bulunduğu üste patlama oldu.

MÜHİMMATIN İNFİLAK ETMESİYLE OLDU

Büyük kayıp veren YPG/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları ve yerel kaynaklar, patlamanın mühimmatın infilak etmesinden kaynaklandığını savundu.

ÜSTE 275 ASKER OLDUĞU BİLİNİYOR

Üs içinde yaklaşık 200 kişilik ABD kuvveti ile 75 kadar Fransız özel kuvveti askerinin konuşlandığı biliniyor.