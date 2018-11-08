Süreyya Operası Beste Yarışması Albümü Çıktı

İstanbul ve ülkemizin müzik yaşamına önemli katkılar sunan Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nın organize ettiği, Ulusal Beste Yarışması 2018'de ödül alan bestecilerin süit formundaki eserleri, "5 Besteci 5 Süit" başlığı altında, Kadıköy Belediyesi'nin katkılarıyla Lila Müzik tarafından yayınlandı. Albümde Onur Arınç Duran, Baran Doğaç Ünal, M. Burak Soykan, Salih Kartal ve Artun Hoinic'in eserleri yer alıyor.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, müzik repertuvarını zenginleştirmek ve genç Türk bestecilerini teşvik etmek amacıyla"Ulusal Beste Yarışması 2018" bu yıl ikinci kez düzenlendi. 35 yaş altındaki bestecilerin davet edildiği yarışmaya katılan eserler, Gürer Aykal yönetimindeki İstanbul Sinfonietta Oda Orkestrası tarafından yorumlandı.

Yarışmaya katılan besteler, klasik müzik dünyamızın önde gelen isimlerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi. Jüride orkestra şefi Gürer Aykal, besteci Oğuzhan Balcı, besteci Turgay Erdener, orkestra şefi Rengim Gökmen ve Antonio Pirolli, besteci-müzikolog ve müzik teorisyeni Yalçın Tura ile besteci Hasan Uçarsu yer aldı.

Yarışmanın final gecesi halka açık olarak ve dinleyicilerin katılımıyla gerçekleşti. Jüri birinciliği Onur Arınç Duran'ın hocası Mummare Sun'a ithaf ettiği "Oda Orkestrası için Sinfonietta", ikinciliği Baran Doğaç Ünal'ın "Oda Orkestrası için Sinfonietta", üçüncülüğü M. Burak Soykan'ın "Sinfonietta", mansiyon ödülünü Artun Hoinic'in "Sinfonietta" ve Seyirci Özel Ödülü'nü Salih Kartal'ın "Sinfonietta in D" başlıklı eserlerine verdi. Albümün kitapçığında yer alan eserlerle ilgili bilgileri besteciler kendileri kaleme aldılar. Albümün masteringi Can Aykal, fotoğrafları Emre Başak, CD'nin tasarımı ise Gözde Oral tarafından yapıldı.

Kadıköy Belediyesi tarafından müzik dünyamız için önemli bir kültür hizmeti olarak yayınlanan "5 Besteci 5 Süit" başlıklı CD'yi müzik marketlerde ve dijital platformlarda bulabilirsiniz.