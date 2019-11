Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali , etki odaklı seçkisi ile Kasım ayında!

01.11.2019 16:31

Sürdürülebilirlik kavramının doğru anlaşılması ve toplumda farkındalığın artması amacıyla 2008'de yola çıkan SYFF, aslolanın yaşamın sürdürülebilirliği olduğu vurgusu ile 12 yıldır ilham kaynağı ve dayanak noktası olmaya devam ediyor.

Etki Odaklı Film Seçkisi

SYFF2019 seçkisinde yer alan belgeseller bize sadece olup biteni göstermekle yetinmiyor, sistemleri anlamamızı ve ilişkileri kurmamızı sağlıyor, ilham veriyor, bizi güçlendirip harekete geçmeye davet ediyor.

Bireysel, sosyo-kültürel ve organizasyonel dönüşüm için katalizör olabilecek belgesellerden oluşan seçkisi ile SYFF küresel sorunların kaynağına odaklanıyor, gerekçelerinin anlaşılmasına ışık tutuyor, gerçek ihtiyaçların tanımlanması ve karşılanabilmesi için ilham veriyor ve yaratıcı c¸o¨zu¨mler ic¸eriyor. SYFF seçkisi aynı zamanda giderek daha karmaşık ve görünmez hale gelen ilişkileri görünür kılarken bizi kendimizle, birbirimizle ve gezegenle ilişkilerimizi onarmaya davet ediyor.

Belgeseller dünyanın birçok farklı ülkesinden iklim değişikliği, sosyal girişimcilik, bir insan hakkı olarak barınma ve konut, toplumsal dönüşüm, yerel ekonomi, sürdürülebilir ormancılık, turizm, çocuk işçiliği ve çocuk köleliği, sürdürülebilir üretim, sorumlu tedarik zinciri, barış, ekosistem restorasyonu, deniz permakültür, enerjinin demokratik üretimi ve paylaşımı, vb. birçok konuyu bütüncül bir bakış açısıyla aktarıyor.

SYFF2019 Seçkisi

2040 (Yönetmen: Damon Gameau, Avustralya, 2019, 92')

Baskı/ Push (Yönetmen: Fredrik Gertten, İsveç, 2019, 92')

Bir Artizan Çikolata Hikayesi/ Setting the Bar: A Craft Chocolate Origin Story (Yönetmen: Tim Shephard, ABD, 2019, 85')

Büyük Yeşil Duvar/ The Great Green Wall (Yönetmen: Jared P. Scott, İngiltere, 2019, 92')

Cesur Barış/ A Bold Peace (Yönetmen: Matthew Eddy ve Michael Dreiling, Kosta Rika, ABD, 2016, 102')

Ekotopya/ Ekotopia (Yönetmen: Ufuk Tambaş, Türkiye, 2018, 40')

Gerçek Refah/ Redefining Prosperity (Yönetmen: John de Graaf, ABD, 2018, 57')

Görünmez Eller/ Invisible Hands (Yönetmen: Shraysi Tandon, Gana, Çin, Hindistan, Hong Kong, Endonezya, ABD, 2018, 80')

Ormanların Zamanı/ Le Temps des Forêts (Yönetmen: François-Xavier Drouet, Fransa, 2018, 103')

Sofra/ Soufra (Yönetmen:Thomas A. Morgan, Lübnan, ABD, 2017, 73')

Turist İstilası/ Overbooking (Yönetmen: Álex Dioscórides Gomis, İspanya, 2019, 56')

Ütopyaya Dönüş/ Utopia Revisited (Yönetmen: Kurt Langbein, Avusturya, 2018, 91')

Yarını Yaratmak/ Inventing Tomorrow (Yönetmen: Laura Nix, Hindistan, Meksika, Endonezya, ABD, 2018, 87')

Acil Çırak Aranıyor/ Urgent Tyro Wanted (Yönetmen: Osman Çakır, Türkiye, 15')

Ağaçların Adamı/ The Man of the Trees (Yönetmen: Andrea Trivero, İtalya, 2018, 19')

Aptallar ve Hayalperestler/ Fools and Dreamers (Yönetmen:Antoinette Wilson ve Jordan Osmond, Yeni Zelanda, 2019, 30')

Az Atıklı Yaşam/ Life With Less Waste (Yönetmen: Antoinette Wilson ve Jordan Osmond, Yeni Zelanda, 2019, 9')

Bir Şarkı bir Türü Nasıl Kurtardı?/ How a Song Saved a Species (Yönetmen:Rémi Cans, Fransa, İspanya, 2019, 2')

Fil Öldürmekten Arıcılığa/ From Killing Elephants to Keeping Bees (Yönetmen: Jason Taylor ve Chintan Gohil, Uganda, İngiltere, 2018, 2')

Gıdanın Geleceği ve Gerald Miles/ The Future of Food and Gerald Miles (Yönetmen: Jason Taylor ve Chintan Gohil, İngiltere, 2016, 5')

Giysilerimi Kim Üretti?/ Who Made my Clothes? (Yönetmen: MJ Delaney, İngiltere, 2018, 2')

Hindistan'da Hiperyerel Plastik Atık Toplama/ A Hyperlocal Plastic-Waste Collection Service for Indian cities (Yönetmen: Niyantha Shekar, Hindistan, 2019, 4')

Mimaride Enstrümanlar: Pianodrome'un İnşası/ Instruments in the Architecture: Building the Pianodrome (Yönetmen: Austen McCowan ve Will Hewitt, İngiltere, 2019, 13')

Niamh'ın Sihirli Tohumları/Niamh's Magical Seeds (Yönetmen: Jason Taylor, İngiltere, 3')

Ogiek'ler ve Toprak Hakkı/ The Ogiek Community and a Right to Land (Yönetmen: Jason Taylor ve Chintan Gohil, Kenya, İngiltere, 2018, 7')

Plummery Çiftliği/ The Plummery (Yönetmen: Antoinette Wilson ve Jordan Osmond, Yeni Zelanda, 2019, 8')

Tanya Hawkes ve Arılar/ Tanya Hawkes and Bees (Yönetmen: Jason Taylor, İngiltere, 2017, 1')

Tohum Avı/ Hunting for Seed (Yönetmen: Jason Taylor, İngiltere, 2018, 3')

Gösterimlerin ücretsiz olduğu festivalde filmlerin yanı sıra film içerikleriyle alakalı konularda ilham veren konuşmacılar, müzisyenler ve performanslar yer alacak.

Kaynak: Bültenler