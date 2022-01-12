Sürdürülebilir tarım için sürekli destek

İlçedeki 12 köyde bulunan tarım üreticilerinin yanında olduklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Pandemi süreci sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimin önemini, köy ekonomisinin tekrar güçlenmesine ihtiyaç olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz de bu tarımsal üretimin artması amacıyla fidan dağıtımından arıcılık eğitimlerine kadar tarım alanında çalışmalar yapıyoruz. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla iş birliği yaparak tarımsal üretimin sürmesi ve güçlenmesini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Fide ve fidan dağıtımı

Bornova Belediyesi 2021yılında üreticilere coğrafi işareti alınmış misket üzümü ve kınalı bamyanın yanı sıra erik, kiraz, kayısı ve zeytin gibi birbirinden farklı 4 bin 790 adet meyve fidanı dağıtırken, 41 çeşit yerel tohum da yetiştirilmeye başlandı. Bornova Belediyesi Fidanlığı'nda çoğu atalık olmak üzere 150 bin tohum çimlendirilirken, endemik bitkilerin üretilmesi amacıyla da Bornova'nın geleneksel değerlerinden olan nar ve ayva üretimine başlandı.

Ayrıca Kayadibi Mahallesi'nde bulunan 5 dönüm arazide 20 bin adet lavanta fidanı toprakla buluşturuldu. 140 Bornovalıya arıcılık eğitimi verilirken, üreticilere yönelik çeşitli panel ve söyleşiler düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi desteğiyle tarımsal analiz çalışmaları kapsamında Bornovalı üreticilerin toprak numuneleri analiz edildi. Üreticilere teknik destek ve ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlandı.

Doğal Tarım Merkezi ve Çiftliği

Yakaköy Mahallesi'nde bulunan Bornova Doğal Tarım Merkezi ve Çiftliği'nde sivil toplum gönüllüleri ile birlikte 'Agroekolojik Tarım' çalışmalarına başlandı. Hazırlanan proje ile UNDP'nin (United Nations Development Programme – Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) Sosyal İnovasyon Projesi yarışmasında 422 proje içinden ilk 18'e girildi.

Bornova çiçeklensin

'Bornova çiçeklensin' fikrinden yola çıkarak Bornovalılara farklı türlerde renkli çiçekler dağıtıldı. Özellikle Bornova'nın yaş almış büyükleri için "Balkon Bahçeciliği" projesi gerçekleştirilerek, saksı, toprak, fide ve çiçek hediye edildi.

Kadınlara özel atölyeler

Bornova Kınalı Bamyası'nın tanıtımı için düzenlenen workshop ile 11 Bornovalı kadın ve usta aşçılar eşliğinde bamya yemekleri yapıldı. Mutfak Atölyesi'nde düzenlenen atölye çalışmalarıyla da evde doğal yöntemlerle turşu, reçel, pestil, ekmek, pide, peynir ve sabun yapımı öğretildi.

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