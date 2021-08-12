Sürat teknesiyle çarptığı Elvan'ın ölümüne neden olan müteahhit tutuklandı
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Sürat teknesiyle çarptığı Elvan'ın ölümüne neden olan müteahhit tutuklandı

Sürat teknesiyle çarptığı Elvan'ın ölümüne neden olan müteahhit tutuklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BALIKESİR'de sürat teknesiyle Elvan Fırat Taşdöğen'e (46) çarparak ölümüne neden olan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ender Küçük (51), itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı.

BALIKESİR'de sürat teknesiyle Elvan Fırat Taşdöğen'e (46) çarparak ölümüne neden olan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ender Küçük (51), itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı. Küçük, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'dan ailesiyle tatil için Balıkesir'in Erdek ilçesi Sahil Mahallesi'ndeki yazlık evlerine gelen Elvan Fırat Taşdöğen, geçen hafta cumartesi günü Çuğra sahilinde denize girdi. Bu sırada Ender Küçük, iddiaya göre sürat teknesiyle yanaştığı iskeleden güvenlik çemberine yakın bir şekilde hızla hareket etti. Ender Küçük'ün kullandığı tekne, yaklaşık 50 metre mesafede yüzen 3 kişiden Elvan Fırat Taşdöğen'e çarptı. Denizde hareketsiz kalan Taşdöğen'e yakındaki teknenin sahibi yardım etti. Sahildekilerin denizden çıkardığı Elvan Fırat Taşdöğen için ambulans çağırıldı. Kolu kırıldığı belirlenen Taşdöğen, kaldırıldığı Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Evli ve bir çocuk annesi Elvan Fırat Taşdöğen'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp Ankara'da toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan müteahhit ve amatör lig ekiplerinden 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü'nün eski başkanı Ender Küçük, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.SAVCILIK OLAY YERİNDE KEŞİF YAPTI

Jandarma ekipleri, Ender Küçük'ün kullandığı sürat teknesine el koydu, Cumhuriyet Savcısı ise bilirkişiler eşliğinde keşif yapıp, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Yapılan itiraz üzerine Ender Küçük, polis ekiplerince Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tekrar gözaltına alındı. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Küçük, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Bursa'da cezaevine gönderildi.


Sürat teknesiyle çarptığı Elvan'ın ölümüne neden olan müteahhit tutuklandı
Sürat teknesiyle çarptığı Elvan'ın ölümüne neden olan müteahhit tutuklandı
Sürat teknesiyle çarptığı Elvan'ın ölümüne neden olan müteahhit tutuklandı
Sürat teknesiyle çarptığı Elvan'ın ölümüne neden olan müteahhit tutuklandı
Sürat teknesiyle çarptığı Elvan'ın ölümüne neden olan müteahhit tutuklandı
Sürat teknesiyle çarptığı Elvan'ın ölümüne neden olan müteahhit tutuklandı
Sürat teknesiyle çarptığı Elvan'ın ölümüne neden olan müteahhit tutuklandı
Sürat teknesiyle çarptığı Elvan'ın ölümüne neden olan müteahhit tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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