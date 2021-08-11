ŞURA Gençlik, Spor ve Eğitim Politika Kurulu toplandı

Kocaeli'nin uzun vadede spor faaliyetlerini belirleyecek master planı üzerine fikir alışverişinin yapıldığı Gençlik, Spor ve Eğitim Politika Kurulu toplantısı spor camiasını heyecanlandırdı.

Kocaeli'yi ortak akılla yönetmek, ulusal ve uluslararası arenada marka ve mutlu şehir hedefine ulaştıracak sürdürülebilir projeler ortaya koymak amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nce kurulan Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi 'ŞÛRA', İlçe Gençlik Spor Müdürleri ile geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdi. 'Spor Şûrası ve Çalıştayı/ Spor Master Planı' başlığıyla gerçekleştirilen toplantıda İlçe Gençlik ve Spor müdürleri, ilçelerinde yapılan faaliyetler ve planlarla ilgili bilgiler aktardı.

"KOCAELİ, GENÇLİK SPOR VE EĞİTİM ALNINDA MARKA ŞEHİR"

Programda konuşan Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Dr. Ali Yeşildal, markalaşabilmek adına hayaller kurmaktan bahsetti. Kocaeli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Levent Atalı ise "Kocaeli, genç ve dinamik bir şehir. Bu şehrin gençleri heyecanlı, onlar ve gelecek nesiller için daha güzel hizmetler ve projeler üretmeliyiz. Sporun her dalından, eğitime kadar Kocaeli gençliğini ileriye taşıyacak politikalar olmalı. Bu kapsamda düzenlenen saha çalışmaları ve beraberinde düzenlenecek çalıştay önemli" dedi.

"SPORCU KAMPLARI KURULMALI"

Spor Hizmetleri Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül de spor ve medya ilişkisi ve sporda yetenek keşfinin öneminden bahsederek kentin sportif kimliğini ön plana çıkarmanın önemine değindi. Başiskele İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Solakoğlu engelli sporlarının öneminden bahsederek bu hususta şehrin potansiyelinin kullanılmasına dikkat çekti. Şehrin çeşitli yerlerine sporcu kampları kurulmasının getireceği katkılara değinildi.

MASTER PLANI ÜZERİNE FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Kocaeli Gençlik Spor Müdürleri ile yapılan toplantıda tüm katılımcıların görüşlerine başvurularak, marka bir spor şehir olma yolunda ilk adım atıldı. Bundan sonraki çalışmalarda destek bilgi havuzu oluşturulması, anket ve çalıştay için saha çalışması yapılması, eylem planı oluşturulması ve çalıştay katılımcıları ve raporları belirleyecek komisyon kurulması kararları alındı. Kocaeli'nin uzun vadede spor faaliyetlerini belirleyecek master planı üzerine fikir alışverişi yapıldı.

Kaynak: Bültenler