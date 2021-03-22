Sur'da korona virüs denetimleri sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sur'da korona virüs denetimleri sürüyor

22.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:40
Sur'da korona virüs denetimleri sürüyor

Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs denetimlerine kontrollü normalleşme sürecinde de devam ediyor.

Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs denetimlerine kontrollü normalleşme sürecinde de devam ediyor. Ekipler ilçe genelinde bulunan market ve benzeri iş yerlerini denetleyerek maske, mesafe ve temizlik uyarısı yaptı.

Sur Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede bulunan market ve benzeri işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi'nin talimatıyla kentte özellikle ara sokaklarda bulunan market ve benzeri iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirilirken, korona virüs tedbirleri başta olmak üzere, özellikle yeni normalleşme sürecinde daha titiz davranılması konusunda işletmecilere uyarılarda bulunuldu.

Zabıta ekipleri, denetim için gittikleri market ve işletmelerin aldıkları tedbirleri kontrol ederken, tedbirlere uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı. - DİYARBAKIR

Sur'da korona virüs denetimleri sürüyor
Sur'da korona virüs denetimleri sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Alişan Hande Erçel Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Fatih Terim Bülent Uygun Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sur'da korona virüs denetimleri sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 16:45:42. #1.14#
title