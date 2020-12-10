Uyuşturucu, fişek, kılıç...Şüpheli şahsın evinden çıkanlar polisi şaşkına uğrattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Uyuşturucu, fişek, kılıç...Şüpheli şahsın evinden çıkanlar polisi şaşkına uğrattı

10.12.2020 16:32 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:58

Uyuşturucu, fişek, kılıç...Şüpheli şahsın evinden çıkanlar polisi şaşkına uğrattı Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşanan silahlı tehdit olayında şüphelisinin evinde yapılan aramada bulunanlar polisleri şaşkınlığa uğrattı.

Uyuşturucu, fişek, kılıç...Şüpheli şahsın evinden çıkanlar polisi şaşkına uğrattı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşanan silahlı tehdit olayında şüphelisinin evinde yapılan aramada bulunanlar polisleri şaşkınlığa uğrattı. Şüphelinin evinde taban tahtalarının kaldıran polis, uyuşturucudan, fişeğe, cep telefonundan, kılıca kadar birçok maddeye el koydu.

Alınan bilgilere göre tehdit olayı dün Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinin Otogar Mahallesi'nde meydana geldi. Araç içerisinden kendisine ateş edildiği iddiasıyla E.A. polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis 32 HB 875 plakalı şüpheli aracı M.K.'nın kullandığını tespit etti. Polis, gerçekleştirdiği takip sonrasında aracı park halinde bir iş yerinin önünde buldu. Yapılan araştırmada araç sürücüsü M.K. yakalanarak Polis Merkez Amirliğine götürüldü. Araç içerisinde bulunan diğer şüpheli şahıs E.A ise kaçarak olayın yerinden uzaklaştı, ancak polisin çalışmasıyla kısa zamanda o da yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan emniyette polis tarafından ifadesi alınan M.K. ise olayın uyuşturucu ile ilgili olduğunu belirtmesi üzerine ekipler şüpheli E.A.'nın evinde arama yaptı. Yapılan aramada, taban tahtalarının altından çıkanlar polisleri şaşkınlığa uğrattı. Taban tahtalarının altında toplam 465 adet fişek, 2 mermi çekirdeği, 1 av tüfeği fişeği, 1 kemer şeklinde dizayn edilmiş üzeri işlemeli iki tarafı kesici madde, yaklaşık uzunluğu 60 santimetre civarında kılıç, 2 bıçak, 3 hassas terazi, 1 av tüfeği parçası olduğu düşünülen siyah renkli demir parça, uyuşturucu olduğu düşünülen birçok madde ele geçirildi.

Ayrıca şahsın evinden uyuşturucu maddenin yanı sıra hırsızlık şüphesi üzerine 1 hareketli kamera, 1 dizüstü bilgisayar, 1 sim kart, 1 bilgisayar kasası olmak üzere birçok elektronik cihaza el konuldu.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Uyuşturucu, fişek, kılıç...Şüpheli şahsın evinden çıkanlar polisi şaşkına uğrattı
Uyuşturucu, fişek, kılıç...Şüpheli şahsın evinden çıkanlar polisi şaşkına uğrattı
Uyuşturucu, fişek, kılıç...Şüpheli şahsın evinden çıkanlar polisi şaşkına uğrattı
Uyuşturucu, fişek, kılıç...Şüpheli şahsın evinden çıkanlar polisi şaşkına uğrattı
Uyuşturucu, fişek, kılıç...Şüpheli şahsın evinden çıkanlar polisi şaşkına uğrattı
Uyuşturucu, fişek, kılıç...Şüpheli şahsın evinden çıkanlar polisi şaşkına uğrattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT TINAS

İlgili Haberler

Yakalanan şahsın evinde ve motosikletinde uyuşturucu ele geçirildi
Yakalanan şahsın evinde ve motosikletinde uyuşturucu ele geçirildi
Kısıtlamada otomobil ile alkollü şehir turu, polisi bile şaşkına çevirdi
Kısıtlamada otomobil ile alkollü şehir turu, polisi bile şaşkına çevirdi
İstiklal Caddesi'nde şaşkına uğratan görüntü! Maskesini indirip kameralara öpücük attı
İstiklal Caddesi'nde şaşkına uğratan görüntü! Maskesini indirip kameralara öpücük attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu
Magazin Şener Şen Ezgi Mola Öner Erkan Hakan Taşıyan
Spor Okan Buruk Erol Bulut Şenol Güneş Samet Aybaba Mauricio Lemos
Tüm Haberler Pfizer Ankara Azerbaycan Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uyuşturucu, fişek, kılıç...Şüpheli şahsın evinden çıkanlar polisi şaşkına uğrattı - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 17:06:16. #1.15#
title