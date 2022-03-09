İZMİR (İHA) - 'Süper obez' pazarcı 100 kilo verdi

İZMİR İzmir'de pazarcılık yapan Bilal Kurt, 202 kiloyla süper obezite grubunda yer alıyordu. 2 yıl önce yapılan tüp mide ameliyatıyla 100 kilo veren Kurt, "Eskiden 'süper obez'dim, şimdi normal bir insanım" dedi.

30 yaşındaki iki çocuk babası Bilal Kurt 20 senedir İzmir'in Bayraklı ilçesinde pazarcılık yapıyor. Tezgahında yumurta satan Kurt'un, çocukluğundan bu yana kilo problemi bulunuyordu. 202 kiloya ulaştığında hastaneye başvuran ve yapılan tetkikler sonucu süper obezite grubunda yer aldığını öğrenen Kurt, 2 yıl önce Medicana International İzmir Hastanesinde tüp mide ameliyatı oldu. 2 yıl içerisinde 100 kilo veren Kurt, "Dünyaya bir daha gelmiş gibiyim. Eskiden 'süper obez'dim, şimdi normal bir insanım" diye konuştu.

"Üzerimden bir yetişkin insan çıkmış gibi oldu"

Yıllarca yanlış beslenmeden dolayı kilolu olduğunu söyleyen Kurt, "En son 202 kiloyu görünce uzmana başvurmak istedim. Medicana International İzmir Hastanesinden Genel Cerrahi Uzmanı Varlık Erol'a ulaştım. Tüp mide ameliyatı olarak 2 yıl içerisinde 100 kilo verdim. Şu anda 100 kilodayım. Üzerimden bir yetişkin insan çıkmış gibi oldu. Kendimi çok iyi hissediyorum. Benim iki çocuğum var. Sevdiklerimle iyi vakit geçiremiyordum. Sosyal aktivitelerim yoktu. Kilolu insanlar hayata küskün olabiliyor. Kilolu insanlar hayatla barışmak istiyorsa ya yemeyecek ya da böyle bir operasyon geçirecek. Kilo verdikten sonra pazarcılık yaparken daha rahat etmeye başladım. Eskiden abur cubur yerdim. Bunlara fazla para harcıyordum. Şu an bu tür masraflar yapmıyorum. Gazlı içecekleri de hayatımdan çıkardım. Kilomu hala koruyorum. Öğünlerime çok dikkat ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Görünce tanıyamadım"

Bilal Kurt'un arkadaşı Yener Akçay, "Bilal'i daha önceden tanıyordum. Kendisi kilolu biriydi. Kilo verdikten sonra onu gördüğümde tanıyamadım. Çok güzel kilo vermiş. Benim oğlumun da kilo sorunu var. Oğluma Bilal'i örnek gösteriyorum" diye konuştu.

"Spor ve diyetine çok dikkat etti"

Medicana International İzmir Hastanesinden Genel Cerrahi Uzmanı Varlık Erol, "Bilal Bey'i ameliyat ettiğimizde 200 kilonun üzerindeydi. Vücut kitle endeksi de 60'ın üzerindeydi ve süper obezite grubundaydı. Süper obezite grubundaki hastalarda öncelikli tercihimiz halk arasında tüp mide olarak bilinen ameliyat yöntemidir. Hastalarımız süper obezite grubundan kilo vermelerine rağmen morbit obeziteye dönecek olurlarsa o zaman revizyon ameliyatı seçenekleri gündeme gelebiliyor. Ancak Bilal Bey sürece çok güzel uyum sağladı ve 100 kilo verdi. Ameliyatın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen kilosunu kontrol altında tutarak hayatına devam ediyor. Bizim için önemli olan esas şey hastaların sadece kilo kaybetmesi değil, uzun vadede verdikleri kiloları korumasıdır. Bilal Bey'in zaten hareketli bir işi var ama kendisi ameliyattan sonra spor ve diyetine çok dikkat eden bir hastamızdı. Bütün hastalarımıza, ameliyattan sonra kontrollerini aksatmamalarını söylüyoruz" sözlerine yer verdi.