Süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı
Geçen sezon ekrana gelen Son Yaz isimli diziyle milyonlar tarafından tanınan Hafsanur Sancaktutan oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri çekiyor. Sosyal medya sayfasını aktif bir şekilde kullanan Hafsanur Sancaktutan, paylaştığı mini elbisesiyle göz kamaştırdı.
Aşk Ağlatır dizisinin Ada'sı, Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
Kendisi gibi oyuncu olan Deniz Can Aktaş ile aşk yaşayan Hafsanur Sancaktutan, Son Yaz dizisi final yaptıktan sonra henüz yeni projesini seçmedi.
Youtube'da yayınlanan İbrahim Selim'in programına konuk olan Hafsanur Sancaktutan, program için tercih ettiği kombiniyle verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı.
Genç oyuncunun süper mini elbisesiyle verdiği pozlara, hayranları beğeni yağdırdı.
Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir itirafla çocukken dedesi tarafından istismara maruz kaldığını açıklayarak dikkatleri üzerine çekti.
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