Süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı

Kendisi gibi oyuncu olan Deniz Can Aktaş ile aşk yaşayan Hafsanur Sancaktutan, Son Yaz dizisi final yaptıktan sonra henüz yeni projesini seçmedi.

Youtube'da yayınlanan İbrahim Selim'in programına konuk olan Hafsanur Sancaktutan, program için tercih ettiği kombiniyle verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı.

Genç oyuncunun süper mini elbisesiyle verdiği pozlara, hayranları beğeni yağdırdı.

Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir itirafla çocukken dedesi tarafından istismara maruz kaldığını açıklayarak dikkatleri üzerine çekti.

Snob Magazin - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet