Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Ekim Perşembe Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Vatandaşlar, Milli Piyango Online üzerinden 9 Ekim 2025 tarihli Süper Loto çekilişinin sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Pek çok kişi "Süper Loto sonuç sorgulama" ekranını araştırırken, kazanan numaralar ve büyük ikramiyenin tutarı da yoğun ilgi görüyor. Peki, bu haftanın Süper Loto çekilişinde büyük ödül ne kadar, kazanan şanslı numaralar hangileri? İşte 9 Ekim 2025 Süper Loto çekilişine dair canlı yayın ve sonuç takip sayfası!

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 tanesinin seçilmesiyle oynanan bir şans oyunudur. Oyuncuların seçtiği her 6 sayı bir kolon oluşturur.

KOLON OLUŞTURMA VE ÜCRETİ

Her kolonun ücreti 3 TL'dir. Oyuncular, dilerlerse birden fazla kolon oluşturarak şanslarını artırabilirler.

SEN SEÇ ÖZELLİĞİ

Eğer oyuncu kendi numaralarını belirlemek istemezse, kolonun altında bulunan "SEN SEÇ" kutucuğunu işaretleyebilir. Bu durumda sistem, rastgele 6 sayı seçer.

SİSTEM OYUNU

Bir kolonda 6'dan fazla sayı işaretlenerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, seçilen sayıların tüm olası kombinasyonlarını otomatik olarak üretir. Böylece çoklu oyun kombinasyonlarıyla kazanma şansı artar.

ORTAK BİLET SEÇENEĞİ

Süper Loto'da Ortak Bilet uygulamasıyla bir bileti birden fazla kişi satın alabilir. Her bir kişi biletten istediği oranda pay satın alabilir. Satın alma işlemi tamamlandığında, bilet payları anında üyelerin hesaplarına yansır.

NASIL OYNANIR?

Süper Loto oynamak için birkaç seçenek bulunur:

• www.millipiyangoonline.com adresi üzerinden,

• Milli Piyango mobil uygulaması aracılığıyla,

• veya en yakın fiziksel satış noktasından oynanabilir.

Tüm platformlar, oyunculara aynı çekilişlere katılma ve aynı kazanma şansını sunar.

9 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Ekim Perşembe tarihli Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı.