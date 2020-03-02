Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
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Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir evinde Gaziantep FK'yı ağırladı.

02.03.2020 22:10 | Son Güncelleme: 02.03.2020 22:35
Süper Lig: Medipol Başakşehir: 3 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 24. haftasında Medipol evinde FK'yı ağırladı. Müsabaka Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

48. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanı dışına çıktı.

51. dakikada sol taraftan topla ceza sahası içine giren 'nın çevirdiği topla buluşan Clichy'nin yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

63. dakikada Caiçara'nın sağ taraftan verdiği pasta ceza sahası dışında topla buluşan İrfan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

72. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kenan'ın yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

76. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aleksic'in yaptığı vuruşta topu kaleci Günay oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Demba Ba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Alpaslan Dedeş xx, İlker Takpak xx

Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Epureanu xx, Clichy xx, İrfan Can Kahveci xxx (Azabuike dk. 69 xx), Mahmut xx, Visca xx, Aleksic xx (Berkay dk. 91 ?), Elia xx (Demba Ba dk. 46 xxx), Crivelli xx

Yedekler: Volkan, Aziz, Ponck, Uğur, Mehmet, Gökhan İnler, Gulbrandsen,

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gaziantep FK: Günay xx, Oğuz xx, Djilobodji xx, Kana Bıyık xx, Tosca xx, Junior Morais xx, Sousa xx (Furkan dk. 81 ?), Twumasi xx, Güray Vural xx (Diarra dk. 67 xx), Maxim xx, Kayode xx (Kenan dk. 66 xxx)

Yedekler: Haydar, Ulaş, Olkowski, Kubilay, Pawlowski, Chibsah, Erdem

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Clichy (dk. 51), İrfan Can (dk. 63), Demba Ba (dk. 76) (Başakşehir), Kenan (dk. 72) (Gaziantep)

Sarı kartlar: Skrtel (Başakşehir), Sumudica (T.D.) (Gaziantep)

(İHA)

Kaynak: İHA

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