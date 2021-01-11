Süper FM frekansı kaç? Süper FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Süper FM radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Süper FM frekans numarası kaçtır? Süper FM şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Süper FM frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Süper FM şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Süper FM frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Süper FM frekans numaraları!

SÜPER FM İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

Süper FM radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Abant : 104.8

Adana : 92.0

Ankara : 90.8

Antalya : 94.2

Ayvalık: 105.2

Balıkesir : 100.8

Bodrum : 89.0

Bursa : 90.8

Çeşme : 93.3

Denizli : 90.8

Diyarbakır : 97.5

Düzce : 96.3

Edirne : 98.4

Eskişehir : 98.6

Fethiye : 93.2

G.Antep : 99.3

Göcek : 92.3

Gerede : 104.8

Gölcük : 90.8

Istanbul : 90.8

Izmir: 90.8

Izmit: 90.8

Kayseri : 96.2

Kibris : 98.9

Konya : 93.4

Kuşadasi : 103.0

Kütahya : 90.8

Malatya : 94.5

Manisa : 105.4

Mersin : 97.4

Marmaris : 93.0

Muğla : 90.1

Ş.Urfa : 105.4

Sakarya : 97.8

Samsun : 96.3

Tekirdağ : 91.8

Trabzon : 90.3

Zonguldak : 91.0

Süper FM radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Süper FM radyosunu açabilirsiniz.