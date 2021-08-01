Süper baba...İbrahim Kutluay kızı İrem ve oğlu Ömer'le tatilde
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Süper baba...İbrahim Kutluay kızı İrem ve oğlu Ömer'le tatilde

Süper baba...İbrahim Kutluay kızı İrem ve oğlu Ömer'le tatilde
Hürriyet - Haberler | Magazin

Denize giren Kutluay, sudan çıkacağı sırada sırtına atlayan kızı İrem'i bir süre taşıdı, yorulunca da suya bıraktı.

Denize giren Kutluay, sudan çıkacağı sırada sırtına atlayan kızı İrem'i bir süre taşıdı, yorulunca da suya bıraktı. 

Kızı İrem, İbrahim Kutluay'la böyle şakalaştı.

DENİZİ SEVMEDİ

Çeşme'de tatil yapan Aylin Kontente ve Alper Kul, önceki gün plajda küçük oğulları Kaan Leo'yu yüzdürürken görüntülendi.

Aylin Kontente, tüm çabasına rağmen oğlu denizde durmak istemeyince, onu kucağına alıp şezlonguna döndü. 

AİLE DE BÜYÜDÜ ARAÇ DA

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman, ikinci bebeklerinin dünyaya gelmesinin ardından kullandıkları otomobili VIP minibüsle değiştirdi.

 Geçen ay ikinci kez babalık sevinci yaşayan ve oğlu Efehan'ın ardından kızı Alina'yı kucağına alan Tolgahan Sayışman, kullandığı aracı değiştirerek özel yapım bir Mercedes-Maybach Vito aldı. Geçtiğimiz gün Kanyon'daki ofisine giden ünlü oyuncu, çıkışta yeni aracına binerken görüntülendi.

TELEVİZYON VE BUZDOLABI VAR

Tolgahan Sayışman plaka konusunda da geleneği bozmadı; araca Efehan, Tolgahan, Almeda ve Alina'nın baş harflerinden oluşan 'ETA' plakası taktırdı. Oyuncunun, içinde televizyon, buzdolabı, yatak ve oyun konsolu da bulunan 2021 model aracı geçtiğimiz hafta teslim aldığı öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet

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