Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı

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'Var Mısın Yok Musun?' yarışmasıyla ünlenen ve şimdilerde eşiyle Moskova'da kış tatili yapan sunucu Nursel Ergin, -18 derece siyah mayosunu giyerek karlara atladı. Karda yuvarlanan ünlü isim, o anları da Instagram hesabından yayınladı.

Yıllar önce Acun Ilıcalı'nın sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla ünlenen ve sonrası yemek programlarında sunuculuk yapan Nursel Ergin, şimdilerde iş adamı Murat Akyer ile Rusya'da tatil yapıyor.

MAYOYLA KARA ATLADI

Rusya'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Nursel Ergin, adet gereği mayosunu giyerek karlarda yuvarlandı. Siyah mayosuyla karlara atlayan Ergin uzun süre karda yuvarlandı. Ünlü sunucu o anları ise Instagram'dan paylaştı.

"KAR BANYOSU YAPILIP HÜCRELER HAREKETLENDİRİLİYOR"

Kısa sürede gündem olan Nursel Ergin, şarkıcı Işın Karaca'nın videoya yaptığı "Neden?" yorumuna da "Rusya'da bu bir ritüel önce (banya) dedikleri (bizim saunamız) da terleniyor, sonra kar banyosu yapılıyor bütün hücreler hareketlenip kan dolaşımı artıyor. Sağlıklarını buna borçlu olduklarını söylüyorlar. Ben de yaşadığım bu deneyimi sosyal platformunda yayınladım. Herkese sevgiler" cevabını verdi.

NURSEL ERGİN KİMDİR?

İsmini 'Var mısın yok musun?' isimli programla duyuran Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var. 2008 senesinde Acun Ilıcalı tarafından sunulan 'Var mısın Yok musun?' adlı yarışmayla herkes tarafından tanınan Nursel Ergin, kısa sürede izleyicilerin gönlünü kazandı ve anlattığı hayat hikayesiyle insanları derinden etkiledi.

Yarışmanın ardından TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cam Kırıkları adlı dizide 'Suna' karakterine hayat veren Nursel Ergin, ardından Kanal D ekranında Mutfağım adlı yemek programıyla farklı kültürlerin yemeklerini izleyiciyle buluştu. 37 yaşındaki Nursel Ergin, 2015 yılında Show TV ekranına transfer olup ve Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.