Sunucu Neşe Sapmaz'ın şantaj davasının görülmesine devam edildi

Ünlü iş adamı Ümit Arıkan'a şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanan ve 3 yıla kadar hapisleri istenen Neşe Sapmaz ve Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Murat Hazinedar'ın davasının görülmesine devam edildi.

Ünlü iş adamı Ümit Arıkan'a şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanan ve 3 yıla kadar hapisleri istenen Neşe Sapmaz ve Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Murat Hazinedar'ın davasının görülmesine devam edildi. Duruşmada dinlenen sanık Hazinedar, şantaj suçlamasını kabul etmedi.

Sunucu Neşe Sapmaz, kendisine taciz mesajları attığı iddiasıyla ünlü iş adamı Ümit Arıkan'dan şikayetçi olmuş, Arıkan hakkında 'cinsel taciz' suçundan dava açılmıştı. Daha sonra ise Sapmaz, şikayetini geri çekmişti. Asliye Ceza Mahkemesi, Ümit Arıkan'ın beraatına karar vermişti. Beraat eden Arıkan, Sapmaz'ın kendisine, Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Murat Hazinedar aracılığıyla şantaj yaparak 1 milyon TL istediği iddiasıyla şikayetçi olmuştu. İş adamı Ümit Arıkan'ın şikayetini değerlendiren savcılık, sunucu Neşe Sapmaz ile Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Murat Hazinedar hakkında soruşturma başlatılmasına karar vermiş, ardından ise dava açılmıştı.

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Neşe Sapmaz, sanık Murat Hazinedar ve Müşteki Ümit Arıkan hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Yaşar İrvül, sanık Neşe ile müşteki Ümit'i tanıştırdığını söyleyerek "Daha sonra arkadaş oldular bir müddet sonra bana Neşe'den bir mesaj geldi. 'Arkadaşını şikayet ettim' yazıyordu. Sonra taraflar arasında yargılama süreci başladı. Ümit, yanlış anlaşıldığını, özür dilemek istediğini söylediğinde ise konuya Murat Hazinedar dahil olmuştu" dedi.

Sanık Murat Hazinedar ise, "Ben asla kimseden 1 milyon TL istemedim. Ümit ile maçta karşılaştık. Neşe ile yaptığım görüşmenin akıbeti hakkında konuştuk. Ümit'e, 'Neşe bu işi bir milyon TL'ye bitirmez. Çok ısrarcı dedim' " şeklinde konuştu.

Müşteki Ümit Arıkan ise beyanında "Murat'ın söylediği gibi onunla maçta karşılaştık. 'Sen tanınmış bir iş adamısın. Bu konu basına düşerse adın lekelenir. Aile huzurun bozulur. O kıza istediği parayı vereceksin. Bir milyon' deyip yanımdan ayrıldı. Paranın cinsini belli etmedi. Yaşar da şantaja tanıklık etti" şeklinde ifade verdi.

Mahkeme duruşmayı eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi;

Sunucu Neşe Sapmaz'ın kendisine taciz mesajları attığını iddia ettiği iş adamı Ümit Arıkan hakkında dava açılmıştı. Sapmaz şikayetinden vazgeçince, Arıkan beraat etmişti. Beraat sonrası iş adamı Ümit Arıkan, Sapmaz'ın Murat Hazinedar aracılığıyla şantaj yaparak 1 milyon TL istediğini iddia ederek şikayetçi olmuştu. Arıkan'ın şikayeti sonrası Neşe Sapmaz ve Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Murat Hazinedar hakkında soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Neşe Sapmaz'ın kendisine jest olarak gönderildiğini iddia ettiği paranın hesabına geçmesinin ardından Arıkan hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği yer almıştı. Yine Murat Hazinedar'ın Ümit Arıkan'a gönderdiği, 'Şikayetinden vazgeçmek için para istiyor. Bu konu özürle kapatılmaz. İstediği daire Etiler ve ya Gayrettepe'de bir daire olsun dua et. Kadın tanınan biri, sen rezil olursun. Eğitimcisin, okulların kapatılır' şeklindeki mesajların ve telefon konuşmalarının şantaja yardım olduğu anlatılmıştı. Neşe Sapmaz ile Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Murat Hazinedar hakkında fikir ve eylem birliği içerisinde "Şantaj" suçundan 3'er yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile isteminde bulunulmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı