Sunucu Cansu Canan Özgen, Bodrum'da evlendi SUNUCU Cansu Canan Özgen ve Gaziantep Basketbol Spor Kulübü 1'inci Yardımcı Antrenörü Erden Eryüz ile Muğla'nın Bodrum ilçesinde dünyaevine girdi.

SUNUCU Cansu Canan Özgen ve Gaziantep Basketbol Spor Kulübü 1'inci Yardımcı Antrenörü Erden Eryüz ile Muğla'nın Bodrum ilçesinde dünyaevine girdi.

Cansu Canan Özgen ve Erden Eryüz'ün nikahı, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından restoranda kıyıldı. Özgen'in şahitliğini Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan ve Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun eşi Banu Türkoğlu yaparken, Erden Eryüz'ün şahitleri Hidayet Türkoğlu ve Gaziantep Basketbol Kulübü Altyapı Sorumlusu Mahir Bayrak oldu. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen nikah töreninde, her masada küçük hediyelik kolonyaların olması dikkat çekti. Cansu Canan ve Erden Eryüz'ün nikah törenine aileler ve yakın arkadaşları katıldı. Çift balayını Bodrum'da geçireceği öğrenildi.

Kaynak: DHA