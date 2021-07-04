Sunexpress Anadolu Bölge Müdürü Özpekin'den Başkan Gürkan'a Ziyaret

SunExpress Anadolu Bölge Satış Müdürü Altuğ Özpekin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

SunExpress Anadolu Bölge Satış Müdürü Altuğ Özpekin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Havacılık alanında hizmet veren SunExpress'in Anadolu Bölge Satış Müdürü Altuğ Özpekin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya gelerek SunExpress'in Malatya'daki çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " SunExpress'in Anadolu Bölge Satış Müdürü Altuğ Özpekin, SunExpress'in Malatya ve Elazığ uçuşlarıyla alakalı bilgileri bizlere aktardı. Malatya'dan Avrupa'ya aynı zamanda Antalya ve İzmir'e uçuşlarıyla alakalı gerekli bilgileri aldık. SunExpress'in özellikle Antalya ve İzmir'e direkt uçuşları, ayrıca Malatya'dan ve Elazığ'dan Avrupa'ya direkt uçuşlar ve Avrupa'dan Malatya ve Elazığ'a direkt uçuşlarla birlikte bölgemizdeki Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın şehrimize gelmesi önemli. Antalya ve İzmir'e diğer havayolları şirketlerinin nezdinde direkt uçuş olmaması nedeniyle SunExpress'in Antalya ve İzmir'e direkt uçuşu açmasıyla birlikte tarife sayısının da artırılmış olması Malatya olarak bizleri memnun etmiştir. Malatya'da bunun bir standarda bağlanmasıyla birlikte Antalya, İzmir ve Avrupa uçuş sayısının artacağını ve bölgemizde yaşayan vatandaşlarımız için kolaylık sağlayacaktır. Çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz"

SunExpress'in Anadolu Bölge Satış Müdürü Altuğ Özpekin, Malatya'dan İzmir'e ve İzmir'den Malatya'ya Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Pazar günleri, Malatya'dan Antalya'ya ve Antalya'dan Malatya'ya Perşembe ve Pazar günler, Malatya'dan Almanya'nın Düsseldorf ve Düsseldorf'tan Malatya'ya Pazartesi günleri, Malatya'dan Frankfurt'a ve Frankfurt'tan Malatya'ya ise Pazar günleri direkt uçuşlarının başladığını ifade etti. Özpekin, Avrupa'nın birçok şehrine Malatya çıkışlı aktarmalı olarak uçuşların yapıldığını da söyledi.

Kaynak: Habermetre