Sunexpress Anadolu Bölge Müdürü Özpekin'den Başkan Gürkan'a Ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sunexpress Anadolu Bölge Müdürü Özpekin'den Başkan Gürkan'a Ziyaret

Sunexpress Anadolu Bölge Müdürü Özpekin'den Başkan Gürkan'a Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

SunExpress Anadolu Bölge Satış Müdürü Altuğ Özpekin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

SunExpress Anadolu Bölge Satış Müdürü Altuğ Özpekin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Havacılık alanında hizmet veren SunExpress'in Anadolu Bölge Satış Müdürü Altuğ Özpekin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya gelerek SunExpress'in Malatya'daki çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " SunExpress'in Anadolu Bölge Satış Müdürü Altuğ Özpekin, SunExpress'in Malatya ve Elazığ uçuşlarıyla alakalı bilgileri bizlere aktardı. Malatya'dan Avrupa'ya aynı zamanda Antalya ve İzmir'e uçuşlarıyla alakalı gerekli bilgileri aldık. SunExpress'in özellikle Antalya ve İzmir'e direkt uçuşları, ayrıca Malatya'dan ve Elazığ'dan Avrupa'ya direkt uçuşlar ve Avrupa'dan Malatya ve Elazığ'a direkt uçuşlarla birlikte bölgemizdeki Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın şehrimize gelmesi önemli. Antalya ve İzmir'e diğer havayolları şirketlerinin nezdinde direkt uçuş olmaması nedeniyle SunExpress'in Antalya ve İzmir'e direkt uçuşu açmasıyla birlikte tarife sayısının da artırılmış olması Malatya olarak bizleri memnun etmiştir. Malatya'da bunun bir standarda bağlanmasıyla birlikte Antalya, İzmir ve Avrupa uçuş sayısının artacağını ve bölgemizde yaşayan vatandaşlarımız için kolaylık sağlayacaktır. Çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz"

SunExpress'in Anadolu Bölge Satış Müdürü Altuğ Özpekin, Malatya'dan İzmir'e ve İzmir'den Malatya'ya Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Pazar günleri, Malatya'dan Antalya'ya ve Antalya'dan Malatya'ya Perşembe ve Pazar günler, Malatya'dan Almanya'nın Düsseldorf ve Düsseldorf'tan Malatya'ya Pazartesi günleri, Malatya'dan Frankfurt'a ve Frankfurt'tan Malatya'ya ise Pazar günleri direkt uçuşlarının başladığını ifade etti. Özpekin, Avrupa'nın birçok şehrine Malatya çıkışlı aktarmalı olarak uçuşların yapıldığını da söyledi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Kartal Tibet Civan Canova Burak Özçivit Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Aziz Yıldırım Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sunexpress Anadolu Bölge Müdürü Özpekin'den Başkan Gürkan'a Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 17:13:07. #1.16#

title