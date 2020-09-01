Suna Yıldızoğlu kimdir? Suna Yıldızoğlu kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Suna Yıldızoğlu kimdir? Suna Yıldızoğlu kaç yaşında, nereli?

Suna Yıldızoğlu, İngiliz asıllı Türk oyuncudur. 1974 yılında Türkiye'ye yerlene Yıldızoğlu, Kayhan Yıldızoğlu ile yaptığı evliliksonrası bu ismi aldı.Özel Burgaz Ödülü ve Gazeteciler Ödülleine layık görülen Suna Yıldızoğlu eşi kim?

Suna Yıldızoğlu kimdir? Suna Yıldızoğlu kaç yaşında, nereli?
01.09.2020 09:20 | Son Güncelleme: 01.09.2020 09:23

Yıldızoğlu, oyunculuğun yanı sıra şarkılar da seslendirdi. Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen adında iki çocuğu bulunuyor. 2000 yılında sinemaya ara vererek Avustralya'ya yerleşmişti. Yeniden Türkiye'de setlere dönen Suna Yıldızoğlu hayatı haberimizde.

SUNA YILDIZOĞLU KİMDİR?

Sonja Eady adıyla 26 Şubat 1955 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi. İngiliz asıllı Türk sinema ve dizi oyuncusu. 1974'te Türkiye'ye yerleşti. Birleşik Krallık vatandaşı olan sanatçı, Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra, Suna Yıldızoğlu ismini ve Türk vatandaşlığını almıştır. İngiliz Dudley Allen'den, Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen adlarında iki çocuğu vardır.

Suna Yıldızoğlu kimdir? Suna Yıldızoğlu kaç yaşında, nereli?

2000 senesinde sahne ve sinemadan ayrılıp çocuklarının eğitimi için gittiği Avustralya'ya yerleşerek iş hayatına atılan Yıldızoğlu, 1981'de girdiği 17. Altın Orfe yarışmasında Özel Burgaz Ödülü ve Gazeteciler Ödülünü kazandı. 1978-2000 arasında filmler, foto romanlar, TV dizilerinde ve reklamlarda oyunculuk, foto modellik ve şarkıcılık yapmıştır.

Suna Yıldızoğlu kimdir? Suna Yıldızoğlu kaç yaşında, nereli?

DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Çukur - 2020-

Söz - 2018

46 Yok Olan - 2016

Yerden Yüksek

Elif - 2008

Eşref Saati - 2007

Eskici Baba - 2000

Küçük Besleme - 1999

Yalan - 1997

Sara ile Musa - 1996

Sevda Kondu - 1996

Sokaktaki Adam - 1995

Sevgili Ortak - 1993

Bizim Takım - 1993

Kopuk Dünyalar - 1992

Yaralı Can - 1987

Biraz Neşe Biraz Keder - 1986

Tarzan Rıfkı - 1986

Nokta İle Virgül Deh Deh Düldül - 1985

Şaşkın Gelin - 1984

Ömrümün Tek Gecesi - 1984

Kürtaj - 1981

Uyanık Aptallar - 1981

Kurban Olduğum - 1980

Kul Sevdası - 1980

Akıllı Deliler - 1980

Gol Kralı - 1980

Nokta İle Virgül Paldır Küldür - 1979

Aşk Ve Adalet - 1978

Seven Unutmaz - 1978

Petrol Kralları - 1978

Güneşli Bataklık - 1977

Bir Adam Yaratmak - 1977

Garip - 1977

Şıpsevdi - 1977

Bir Yürek Satıldı - 1977

Kan - 1977

Yıkılmayan Adam - 1977

ŞARKILARI

Do You Think I'm Sexy/ I'm Gonna Dance (1981)

Son Olsun/ Sonsuz Aşk (Çetin Alp ile) (1981)

Türküler Türkülerimiz/ Avrasya (1991)

46 Yok Olan (2016)

Suna Yıldızoğlu kimdir? Suna Yıldızoğlu kaç yaşında, nereli?

İlgili Haberler

Özge Türkyılmaz kimdir? Özge Türkyılmaz kaç yaşında, nereli? Özge Türkyılmaz boyu, kilosu kaç?
Özge Türkyılmaz kimdir? Özge Türkyılmaz kaç yaşında, nereli? Özge Türkyılmaz boyu, kilosu kaç?
Duygu Koz kimdir? Duygu Koz kaç yaşında, nereli? Duygu Koz mesleği ne? Duygu Koz Instagram hesabı var mı?
Duygu Koz kimdir? Duygu Koz kaç yaşında, nereli? Duygu Koz mesleği ne? Duygu Koz Instagram hesabı var mı?
Ebru Şancı kimdir? Ebru Şancı kaç yaşında, nereli?
Ebru Şancı kimdir? Ebru Şancı kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi
Oğlu üzerine ateş açıp sopayla dövdü, baba isyan etti: Böyle evlat olmaz olsun 3. Sayfa
Oğlu üzerine ateş açıp sopayla dövdü, baba isyan etti: Böyle evlat olmaz olsun
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı 3. Sayfa
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada 3. Sayfa
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada
Cansız bedeni sulama kanalında bulunan çocuğun babasının feryadı yürek yaktı 3. Sayfa
Cansız bedeni sulama kanalında bulunan çocuğun babasının feryadı yürek yaktı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı Dünya
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Oyuncu Demet Evgar, babaannesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
Oyuncu Demet Evgar, babaannesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu
Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler
Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Aydın'da trafik kazasında ölen kişinin yakınları yolu trafiğe kapattı
Aydın'da trafik kazasında ölen kişinin yakınları yolu trafiğe kapattı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi, kaçtığı yerde bir kişiyi daha tabancayla vurarak öldürmüş
Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi, kaçtığı yerde bir kişiyi daha tabancayla vurarak öldürmüş
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı
Koronavirüs salgınına karşı dikkat edilmesi gereken 5 altın kural
Koronavirüs salgınına karşı dikkat edilmesi gereken 5 altın kural
Son Dakika: Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Haldun Boysan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika: Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Haldun Boysan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Almanya'da polis şiddeti! Kadın göstericiyi yere yatırıp yumrukladılar
Almanya'da polis şiddeti! Kadın göstericiyi yere yatırıp yumrukladılar
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Şehrin göbeğinde iki arabayla mahalle bastılar: 2'si ağır, 5 yaralı
Şehrin göbeğinde iki arabayla mahalle bastılar: 2'si ağır, 5 yaralı
Yunus Bülbül, 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine açıklık getirdi
Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi
Messi'nin, yeni sözleşmeyi kabul etmemesi halinde kadro dışı kalması gündeme geldi
Messi'nin, yeni sözleşmeyi kabul etmemesi halinde kadro dışı kalması gündeme geldi
ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları
ÖTV zammı nasıl etkileyecek? İşte 2020'nin en çok satan otomobillerinin yeni fiyatları
İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı
İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı
Anılarını anlatan Gonca Vuslateri'nin gözyaşları sel olup aktı
Anılarını anlatan Gonca Vuslateri'nin gözyaşları sel olup aktı
Yunanistan gerilimi artırma derdinde! Güney Kıbrıs'la deniz yetki alanları için anlaşma imzalayacaklar
Yunanistan gerilimi artırma derdinde! Güney Kıbrıs'la deniz yetki alanları için anlaşma imzalayacaklar
Fenerbahçe, yeni transfer Mame Thiam'ın hat-trick yaptığı maçta Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Fenerbahçe, yeni transfer Mame Thiam'ın hat-trick yaptığı maçta Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Bonservisini eline alan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Başakşehir için İstanbul'a geliyor
Bonservisini eline alan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Başakşehir için İstanbul'a geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Faik Öztrak Meral Akşener Devlet Bahçeli Sultan Alparslan
Magazin Ezgi Mola Beren Saat Yıldız Tilbe Müslüm Gürses
Spor Ali Koç Metin Oktay Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla İzmir Çocuk Yunanistan Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Suna Yıldızoğlu kimdir? Suna Yıldızoğlu kaç yaşında, nereli? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 09:23:36. #1.15#
title