Suna Yıldızoğlu kimdir? Suna Yıldızoğlu kaç yaşında, nereli?
Suna Yıldızoğlu, İngiliz asıllı Türk oyuncudur. 1974 yılında Türkiye'ye yerlene Yıldızoğlu, Kayhan Yıldızoğlu ile yaptığı evliliksonrası bu ismi aldı.Özel Burgaz Ödülü ve Gazeteciler Ödülleine layık görülen Suna Yıldızoğlu eşi kim?
Yıldızoğlu, oyunculuğun yanı sıra şarkılar da seslendirdi. Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen adında iki çocuğu bulunuyor. 2000 yılında sinemaya ara vererek Avustralya'ya yerleşmişti. Yeniden Türkiye'de setlere dönen Suna Yıldızoğlu hayatı haberimizde.
SUNA YILDIZOĞLU KİMDİR?
Sonja Eady adıyla 26 Şubat 1955 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi. İngiliz asıllı Türk sinema ve dizi oyuncusu. 1974'te Türkiye'ye yerleşti. Birleşik Krallık vatandaşı olan sanatçı, Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra, Suna Yıldızoğlu ismini ve Türk vatandaşlığını almıştır. İngiliz Dudley Allen'den, Yasemin Kay Allen ve Dyon Kaan Allen adlarında iki çocuğu vardır.
2000 senesinde sahne ve sinemadan ayrılıp çocuklarının eğitimi için gittiği Avustralya'ya yerleşerek iş hayatına atılan Yıldızoğlu, 1981'de girdiği 17. Altın Orfe yarışmasında Özel Burgaz Ödülü ve Gazeteciler Ödülünü kazandı. 1978-2000 arasında filmler, foto romanlar, TV dizilerinde ve reklamlarda oyunculuk, foto modellik ve şarkıcılık yapmıştır.
DİZİLERİ VE FİLMLERİ
Çukur - 2020-
Söz - 2018
46 Yok Olan - 2016
Yerden Yüksek
Elif - 2008
Eşref Saati - 2007
Eskici Baba - 2000
Küçük Besleme - 1999
Yalan - 1997
Sara ile Musa - 1996
Sevda Kondu - 1996
Sokaktaki Adam - 1995
Sevgili Ortak - 1993
Bizim Takım - 1993
Kopuk Dünyalar - 1992
Yaralı Can - 1987
Biraz Neşe Biraz Keder - 1986
Tarzan Rıfkı - 1986
Nokta İle Virgül Deh Deh Düldül - 1985
Şaşkın Gelin - 1984
Ömrümün Tek Gecesi - 1984
Kürtaj - 1981
Uyanık Aptallar - 1981
Kurban Olduğum - 1980
Kul Sevdası - 1980
Akıllı Deliler - 1980
Gol Kralı - 1980
Nokta İle Virgül Paldır Küldür - 1979
Aşk Ve Adalet - 1978
Seven Unutmaz - 1978
Petrol Kralları - 1978
Güneşli Bataklık - 1977
Bir Adam Yaratmak - 1977
Garip - 1977
Şıpsevdi - 1977
Bir Yürek Satıldı - 1977
Kan - 1977
Yıkılmayan Adam - 1977
ŞARKILARI
Do You Think I'm Sexy/ I'm Gonna Dance (1981)
Son Olsun/ Sonsuz Aşk (Çetin Alp ile) (1981)
Türküler Türkülerimiz/ Avrasya (1991)
46 Yok Olan (2016)