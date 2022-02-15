Sümeyra Teymur, ınfluencer marketing için 2022 yılı beklentilerini açıkladı

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ve özel paylaşımlar yapan Sümeyra Teymur, sosyal medyaya dair analizleriyle önemli bilgiler veriyor. İŞte, Sümeyra Teymur, ınfluencer marketing için 2022 yılı beklentilerini ve daha fazlası…

SÜMEYRA TEYMUR, 2022 YILI INFLUENCER MARKETİNG TRENDLERİNİ AÇIKLADI

Influencer Marketing (Bu terimin Türkçesi yok, ben öneri olarak TDK'ya şunu sunabilirim "Fenomen Pazarlaması" ) son iki yılda, pandeminin de etkisiyle hiç olmadığı kadar güçlendi.

Son istatistikler geçtiğimiz 5 yılda sponsorlu içerikler için harcanan bütçenin %366 yükseldiğini gösteriyor. 2022 yılında ise, markaların influencer marketing'e 15 milyar dolar harcaması bekleniyor. Bu büyüme elbette fenomenlerin tek başına gerçekleştirdikleri bir büyüme değil.

Platformlar da bu alandaki potansiyeli gördüler ve pastadan daha fazla pay almak için çeşitli yenilikler getirdiler. Bu özelliklerden bazıları, içerik üreticilere açılan yeni özellikler, paylaşımların istatistiklerinin görülebilmesi ve dahası içerik üreticilere direkt ödeme yapılması veya komisyon verilmesi.

2022 YILINDA İNFLUENCER MARKETİNG'DE NELER BEKLENİYOR?

1- MİCRO VE NANO INFLUENCER'LARIN ROLÜ ÖNEMİNİ KORUYACAK

Nano influencer (takipçi sayıları bin-10bin olanlar) ve micro influencerlar (takipçi sayıları 10bin-50bin olanlar); takipçi sayıları macro ve mega influencerlara göre çok düşük kalsa da, yüksek etkileşim oranlarına sahip oldukları için önem taşıyorlar. Örneğin Tiktok'ta nano influencerların etkileşim oranları %17,9 iken, micro influencerların etkileşim oranı %16,2. Takipçi sayısı arttıkça etkileşim oranları da kademeli şekilde düşüyor. Nano ve Micro influencer'lara hem ulaşmak daha kolay, hem de daha düşük bütçeler talep ediyorlar. Bütün bu artı özellikler Micro ve Nano influencerları 2022 yılında daha etkin bir hale getirecek.

2- TİKTOK'TA HARCANAN BÜTÇELER ARTACAK

Tiktok bütün sosyal medya platformları arasında en bağımlılık yapanı. Ben de Tiktok'a her girdiğimde, farkında olmadan en az 1 saat geçirmiş oluyorum. İstatistikler de Tiktok'un etkileşim oranlarının diğer platformlardan çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Ortalama Tiktok kullanıcıları günde 89 dakikalarını yani 1,5 saatlerini Tiktok'ta video izleyerek geçiriyor. Instagram ve Youtube gibi kanallarda fenomen pazarlamasına daha alışık olsak da, Tiktok influencer marketinge getirdiği yeni ve eğlenceli modeller ile markaların ilgisini çekiyor. Pazarlamacıların %84'ü 2022 yılı içerisinde Tiktok bütçelerini arttırmayı planlıyor.

3- SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI E-TİCARET PLATFORMLARINA DÖNÜŞECEK

E-ticaret pandeminin de etkisiyle son 2 yılda hızlı bir ivme yakalayınca, sosyal medya platformları da uygulamadan hiç çıkmadan ürün satın almayı tamamlama gibi özelliklerle bu alana giriş yaptılar. Böylece yeni bir kavram hayatımıza girmiş oldu; "social commerce" yani sosyal ticaret. Social commerce (sosyal ticaret) kavramı hem Youtube, Tiktok gibi platformları üzerinden canlı yayınlar esnasında yapılan satışlar; hem de Instagram shopping gibi uygulamadan hiç çıkmadan, direkt uygulama üzerinden yapılan satışları kapsıyor.

2022'de, daha fazla tüketici doğrudan sosyal ağlardan alışverişi benimsedikçe, muhtemelen sosyal ticarete doğru devam eden bir değişim göreceğiz. Instagram, içerik üreticilerin (fenomenlerin), direkt uygulama üzerinden yaptırdıkları satın almalar için komisyon kazanmalarına imkan tanıyan yeni özelliğini kısa süre önce duyurmuştu. Tiktok ise "Tiktok Shopping" ismini verdiği yeni bir özelliği üzerinde çalışmaya devam ediyor. Social commerce için Tiktok, Shopify ile işbirliği içerisinde.

Sümeyra Teymur

4- LİNKEDİN FENOMENLİĞİ POPÜLER HALA GELECEK

Sosyal medya platformları arasında Linkedin, daha kurumsal ve profosyonel olması yönüyle farkılaşıyor. Bugüne kadar "Linkedin Fenomeni" diye bir kavram duymadık ama bundan sonra duyabiliriz. Çünkü Linkedin 2021 Nisan ayında içerik üreticiler için "Creator Mode" adını verdiği bir özelliği duyurdu. Bu özelliğe sahip olan kullanıcılar canlı yayın açma ve kendi e-bülten servisini oluşturma gibi ek özelliklere sahip oluyor. Ayrıca bu modu açık olan kullanıcıları, diğer kullanıcılar bir Linkedin bağlantısı kurmadan takip edebiliyorlar. Linkedin'in 2022 yılında "Creator Mode"u geliştireceğini tahmin etmek zor değil. Linkedin'de fenomenlik kavramı diğer mecralar kadar hızlı büyümeyecektir elbette ama sektör profösyönelleri ve özellikle B2B iş yapan firmaların işbirliği yapabileceği güçlü bir kanal haline gelebilir.

5- E-SPOR FENOMENLERİ İŞBİRLİĞİ ALANLARINI GENİŞLETECEK

Bütün platformlar arasında en sadık kitle e-spor kitlesidir. E-spor hayranları ve takipçileri, sadıktır, meraklıdır ve saatlerce etkileşim halinde kalırlar. Bu sebeple 2021'de 1,08 milyon dolar olan küresel e-spor endüstrisinin değerinin 2024 yılına kadar yaklaşık 1,7 milyar dolara çıkması bekleniyor. İlk dönemlerde e-spor fenomen kampanyaları daha çok oyun ve oyunlarla ilgili ürünlere odaklarınken, geçtiğimiz yıl global markaların bu alana girdiğini gördük. Örneğin, Coca-Cola, Nike, Intel ve BMW gibi mega markalar, turnuva sponsorlukları ve e-spor fenomen işbirlikleri ile oyuna dahil oldu. 2022 yılında daha fazla firma bu alana yatırım yapacak gibi görünüyor.





Buraya konu ile ilgilenenler için değerli kaynaklar bırakıyorum;

• Sosyal Ticaret 2022 Raporu

• Tiktok Influencer Marketing 2021 Raporu

• E-spor Pazar Payı Raporu :

• Sosoyal Medya ve İçerik Üretici Ekonomisi Raporu

• Global Influencer Marketing İstatistikleri Raporu