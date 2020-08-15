Sümela Manastırı'nda 7'nci ayin yapıldı (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sümela Manastırı'nda 7'nci ayin yapıldı (2)

Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğindeki Sümela Manastırı'nda 7'nci ayin tamamlandı.

15.08.2020 14:47 | Son Güncelleme: 15.08.2020 14:56

Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğindeki Sümela Manastırı'nda 7'nci ayin tamamlandı.

Hristiyan aleminde "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve kutsal sayılan yıl dönümünde Hristiyan Ortodokslarca yapılan ayin, Gelibolu Metropoliti Metropolit Stefanos Dinidis yönetiminde gerçekleştirildi.

Saat 09.30'da başlayan ayin yaklaşık 2 saat sürdü. Katılımcılar ayinin sona ermesinin ardından manastırı gezdi.

Metropolit Stefanos Dinidis, ayin sonunda yaptığı konuşmada, bu sene Sümela Manastırı'nda ayini yönetmeyi nasip ettiği için Allah'a şükrettiklerini söyledi.

Meryem Ana kutlamasına katılamayan Bartholomeos'un selamlarını ve hayır dualarını ileten Dinidis, şöyle devam etti:

"Hristiyanlar'ın yanında Müslümanlar tarafından da büyük hürmet ve itibar gören, Kur'an-ı Kerim'de kendisinden en iyi şekilde bahsedilen, Allah'ın seçtiği tertemiz ve bütün kadınlardan üstün kıldığı bakire Meryem Anamıza ithaf edilen ve tesis tarihi ta 4. asrın sonlarına kadar uzanan bu tarihi manastır, tek bir Yaradana iman edenlerin samimiyetli gayretleriyle bu kadar zorlu tabiat şartlarına sahip bir yerde kurulabilmiş ve yaşatılmış, zaman içinde Osmanlı padişahlarının da ihtimamlarıyla ihya edilerek günümüze kadar gelebilmiştir."

Dinidis, manastırın son kapsamlı restorasyonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde devletin imkanlarıyla gerçekleştiğini ifade ederek, "Bu vesileyle emeği geçenlere Patrikhanemizin ve Patrik Efendimizin şükranlarını arz ederim." dedi.

Dinidis, Ortodoks Hristiyanlar olarak inanç hürriyeti konusunda göstermiş oldukları hassasiyet ve bugünkü ayinin gerçekleştirebilmesi hususunda vermiş oldukları izin için Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere tüm devlet yetkililerine, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na teşekkür etti.

Küresel ölçekte Kovid-19 salgınının son bulması, ülkenin kardeşliğinin ve huzurunun daim olmasını dileyen Dinidis, "Bütün dünyaya barış ortamının tesisi için Meryem Anamızın şefaatleriyle yüce Allah'ımıza niyaz ederiz." diye konuştu.

Ayine katılan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzon'un farklı dinlerden ve farklı etnik gruplardan insanların bir arada olmasıyla iftihar edilen bir şehir olduğunu söyledi.

Berger, şunları kaydetti:

"Tabii ki böyle bir yerin dini olarak da hizmete açılması çok güzel bir şey, aynı zamanda Türkiye için bir cazibe noktası. Ülkedeki birçok yer gibi farklı dinlere ait ibadet yerlerinin olması Türkiye için büyük bir cazibe noktası ki burası UNESCO Dünya Mirasında da yer alıyor. Restorasyon çalışmaları da gerçekten hakkını vermiş, bu törenin gerçekleştirilmiş olması da çok memnun edici oldu."

Sümela Manastırı'nda 88 yıl aradan sonra 2010'dan beri yılda bir kez Hristiyan Ortodoksların ayin yapmasına izin veriliyor.

Sümela Manastırı'nda 7'nci ayin yapıldı (2)

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı? Dünya
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Salgın nedeniyle stadyumda 3 hafta yaşayan ve 9 bin 500 TL'lik soygun yapan evsiz yakalandı Spor
Salgın nedeniyle stadyumda 3 hafta yaşayan ve 9 bin 500 TL'lik soygun yapan evsiz yakalandı
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı Dünya
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı 3. Sayfa
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti Spor
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı
Son Dakika: Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi
Son Dakika: Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı
Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı
Son Dakika: Fenerbahçeli Emre Belözoğlu futbola resmen veda etti
Son Dakika: Fenerbahçeli Emre Belözoğlu futbola resmen veda etti
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu
Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu
Kafasına çelik çubuk saplanan çocuk mucize eseri kurtuldu
Kafasına çelik çubuk saplanan çocuk mucize eseri kurtuldu
Evlat dehşeti! Babasını vurup babaannesini öldürdükten sonra ortadan kayboldu
Evlat dehşeti! Babasını vurup babaannesini öldürdükten sonra ortadan kayboldu
4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim
4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim
Bakan'ın 'Bizi de rahatsız etti' dediği Galata Kulesi'ndeki skandaldan yeni görüntüler geldi
Bakan'ın "Bizi de rahatsız etti" dediği Galata Kulesi'ndeki skandaldan yeni görüntüler geldi
Restorasyonun sona erdiği Sümela Manastırı'nda 5 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı
Restorasyonun sona erdiği Sümela Manastırı'nda 5 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı
Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili manidar açıklama: Dostluğumuz değerlidir, bilen için
Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili manidar açıklama: Dostluğumuz değerlidir, bilen için
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Beni eşya gibi görüyordu
Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Beni eşya gibi görüyordu
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Yaşar Güler Meral Akşener Devlet Bahçeli Aleksandr Lukaşenko
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Tamer Karadağlı
Spor Ali Koç Can Bartu Okan Buruk Tamer Tuna Süleyman Seba
Daha Fazla Kaza Genç Ağustos Gaziantep
Şu an buradasınız: Sümela Manastırı'nda 7'nci ayin yapıldı (2) - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 15:20:14. #1.15#
title