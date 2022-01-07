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Suluova'da polislerden öğrencilere güvenlik eğitimi

Suluova'da polislerden öğrencilere güvenlik eğitimi
AA / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel

Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, ilk ve ortaokullarda öğrencilere, güvenlik eğitimi veriyor.

Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, ilk ve ortaokullarda öğrencilere, güvenlik eğitimi veriyor.

Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, ilk ve ortaokullarda başlattıkları çalışma ile öğrencileri çeşitli konularda bilgilendiriyor.

Okullara giden ekipler, slayt eşliğinde okula geliş gidişlerde dikkat edilecek hususları anlattıkları öğrencilere, inşaat ve metruk binalardan uzak durmaları, anne ve babalarından izinsiz tanımadığı kimselerle bir yerlere gitmemeleri uyarısında bulunarak, internet kullanımında dikkat edilecek hususlar ile ilgili olumsuzlukları da anlatıyor.

İlçe Emniyet Müdürü Vekili Engin Erkul, öğrencilerin bilinçlendirilmesinin önemine işaret ederek, bu tür eğitim çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

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AA / Seyfullah Uzun - Son Dakika Haberleri

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