Sultangazili vatandaşlardan semt pazarlarına yoğun ilgi
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Sultangazili vatandaşlardan semt pazarlarına yoğun ilgi

Sultangazili vatandaşlardan semt pazarlarına yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tam kapanma kapsamında bir süre kapalı olan semt pazarları, haftada bir gün Cumartesi olmak üzere yeniden kuruldu.

Tam kapanma kapsamında bir süre kapalı olan semt pazarları, haftada bir gün Cumartesi olmak üzere yeniden kuruldu. Sultangazi'de 15 mahallede kurulan semt pazarlarına bayram alışverişi için gelen vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Sultangazi'de 15 mahallede kurulan semt pazarlarına vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Covid-19 tedbirleri kapsamında uyulması gereken kurallar ve tedbirler doğrultusunda hizmet vermeye başlayan, semt pazarlarına vatandaşlar tek tek HES kodu ve maske kontrolü yapılarak alındı. Yeniden hizmet vermeye başlayan semt pazarlarını denetlemeye çıkan Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, "Bugün Sultangazi'de 15 tane semt pazarımız açık durumda saat 10.00' da hizmet vermeye başladı ve saat 17.00' e kadar devam edecek. 3 metre mesafe kuralını pazarlarımızda uyguluyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle saat 17.00'ye kadar pazar ihtiyaçlarını karşılamalarını ve sona ermesini arzu ediyoruz. Maske, mesafe, temizlik kurallarına yine aynı şekilde riayet edilmesini tüm vatandaşlarımızdan ve esnaflarımızdan bekliyoruz" dedi.

Pazarcılar Odası yöneticilerinden Mehmet Bilge ise, "Pazarların yeniden açılması güzel ve olumlu. İnşallah böyle devamı da gelir hepimiz perişanız. İnşallah bundan sonra iyi olacağız. Bu bayram haftası bizim için mükemmel oldu" diye konuştu.

Pazarcı esnafı ile bayram öncesi alışverişe çıkan vatandaşlar, pazar yerlerinin yeniden kurulmasından memnun olduklarını belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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