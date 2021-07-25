Sultangazili binlerce çocuk, bayramda eğlenceye doydu

Sultangazi Belediyesi'nce kurulan ve dev bir lunaparkı andıran ücretsiz oyun parkına gelen binlerce çocuk Kurban Bayramı'nda eğlenceye doydu.

Sultangazi Belediyesi'nce kurulan ve dev bir lunaparkı andıran ücretsiz oyun parkına gelen binlerce çocuk Kurban Bayramı'nda eğlenceye doydu. Birbirinden renkli aktivitelerin bulunduğu alanı ziyaret ederek çocuklar ve aileleriyle sohbet eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Çocuklar mutlu oldukça, dünya da mutlu olur. Onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz" dedi. Bayramın ikinci günü başlayan etkinlik, tatilin son günü olan 25 Temmuz akşamına kadar devam ediyor.

Sultangazi Belediyesi'nce kurulan ve dev bir lunaparkı andıran ücretsiz oyun parkına gelen binlerce çocuk, Kurban Bayramı'nı doyasıya eğlenerek geçiriyor. Bayram tatilini İstanbul'da geçiren çocuklar, oyun parkında birbirinden keyifli ve heyecanlı 15 farklı aktiviteyi gerçekleştirerek eğlenme imkanı buluyor. Oyun parkında ayrıca, Sultangazi Belediyesince çocuklara ve ailelerine soğuk limonata da ikram ediliyor. Bayramın ikinci günü başlayan ücretsiz etkinliklere katılan çocukların neşesi görülmeye değer manzaralar oluşturuyor. Bayramın ikinci günü başlayan etkinlik, tatilin son günü olan 25 Temmuz Pazar akşamına kadar devam ediyor. Oyun parkında Rodeo Makinesi, Denge Simülatörü, Tırmanma Duvarı, Super Jumper, Aktiviteli Kaydırak, Bunge Run, Dev Kaydırak gibi zorlu platformların yanı sıra Transformers Park, Hayvanat Bahçesi, Canlı Langırt, Engelli Parkuru, Şut Becerisi, Kinder Garden, Sindirella Zıp Zıp, VR Gözlük Sanal Gerçeklik gibi renkli aktiviteler bulunuyor.

"Binlerce çocuk oyun parkında doyasıya eğlendi"

Binlerce çocuğun katıldığı etkinlik alanını ziyaret eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, çocuklar ve aileleriyle sohbet ederek, sık sık fotoğraf çektirdi.

Başkan Dursun, yaptığı açıklamada, "Sultangazi'de çok güzel bir bayram yaşıyoruz. Sultangazi'de tatile gidemeyen aileleri ve çocuklarımızı eğlendirebileceğimiz güzel bir etkinlik alanında ağırlamak istedik. Çocuklarımız için 15 ayrı oyun grubuyla buradayız. Saat 14'te başlayıp akşam 22'ye kadar devam eden bir parkurumuz var. Her çocuğumuza ücretsiz biletler veriyoruz. Herkesin gönlünce eğlendiği bir mekan oldu. Trambolin, Sanal Gerçeklik Alanı, Mini Survivor alanı ve kaydırak gibi alanlarla, Sultandedemiz ve İbişimizle çok güzel bir mekan oldu. 4 günde yaklaşık 10 bin çocuğumuzu ağırladık" dedi.

"Çocuklar mutlu oldukça, dünya da mutlu olur"

"Çocuklarımızın mutlu ve huzurlu olmaları, Sultangazi'nin güzellikleriyle buluşmaları bizim için çok önemli" diyen Başkan Dursun, "Her şey çocuklar için. Onlar bizim geleceğimiz. Aileleriyle birlikte mutlu olmaları için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bugün de burada o mutluluğu çocuklarımızın gözlerinde, yüreklerinde hissettik. Sultangazi'de yaşayanlar, hatta dışarıdan gelmek isteyenler varsa herkesi ağırlamaktan burada ağırlamak istiyoruz. Çocuklar mutlu oldukça, dünya da mutlu olur. Onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Dursun'dan 3 bin gence yaz kampı müjdesi

Çocuklara yönelik eğlencelerin ardından gençler için yaptığı çalışmalara değinen Başkan Dursun, "Gençlerimiz için yaz kamplarımız başladı. Gençlerimiz Yaz Kampı için Çanakkale ve Tuzla'ya gidiyor. Kastamonu ve Bolu'da gençlik kamplarımız olacak. Yaklaşık olarak 3 bin gencimizi bu yaz döneminde kamplarımızda ağırlayacağız. Çocuklarımızı, gençlerimizi ve 7'den 77'ye herkesi kucaklamak, bir arada hayatı yaşamak ve mutlu olmak için gayret ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı