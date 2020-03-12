SULTANGAZİ'DEKİ OKULLAR DEZENFEKTE EDİLDİ
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› SULTANGAZİ'DEKİ OKULLAR DEZENFEKTE EDİLDİ - Haber
İbrahim Demir, Sultangazi, Güncel

SULTANGAZİ'DEKİ OKULLAR DEZENFEKTE EDİLDİ

Sultangazi'de okullar koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

12.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:22
SULTANGAZİ'DEKİ OKULLAR DEZENFEKTE EDİLDİ

Sultangazi'de okullar koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

Sultangazi'deki 86 okulda dezenfekte işlemi başlatıldı. 102 bin öğrencinin eğitim gördüğü ilçedeki tüm okullarda elle temas edilen bütün alanlar eğitim dışındaki zamanlarda özel dezenfektanlarla temizleniyor. Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra öğrenciler, veliler ve öğretmenlere virüslerden nasıl korunacağına dair bilgilendirmeler yapılıyor.

"VELİLERİMİZ RAHAT OLSUN, ÇOCUKLARI EMİN ELLERDE"

Koronavirüse karşı okullarda 2 aşamalı dezenfeksiyon uygulaması başlatıldığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir, "Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm okullarımızda dezenfekte çalışmalarını başlattık. Tüm okullarımızda dezenfekte çalışmaları yapıldı, yapılmaya devam edecek. Milletimiz bu anlamda rahat olsun. Milli eğitim camiası olarak bakan beyin verdiği talimatlar doğrultusunda bütün öğrencilerimize hijyen, temizlik ve sağlıklı beslenme ile ilgili gerekli bütün bilgiler aktarılmıştır. Sultangazi'de yaşayan bütün öğrenci velilerimiz rahat olsunlar, çocukları emin ellerde. İnşallah biz de onlara sağlıklı bir ortam sağlayacağız. Milletimiz sağduyulu olsun. Millet olarak bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağız. Okullarımızda korona virüsüne karşı iki aşamalı çalışma yapılmaktadır. Bütün okullarımızda 6 ay kalıcı bir süre ile nano gümüş dezenfektan çalışması yapılacak. Ayrıca her 72 saatte bir okullarımızda dezenfekte çalışması yapılacak. Yine sınıflarımızda öğrencilerimizin kullanacağı malzemelerle ilgili bir çalışma başlattık. Çok yönlü bir çalışma bu. Milli eğitim camiası olarak gerekli bütün tedbirleri aldık. Almaya devam edeceğiz" dedi.

"KOLONYA GETİREN ÖĞRENCİLERİMİZ VAR"

Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan Hüseyin Ersu ilk ve Ortaokulu Müdürü Ahmet Bahçe, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk koronavirüs vakasını açıklamasının ardından okullarında bir panik ve tedirginlik yaşanmadığını belirterek, "Şu ana kadar bir tedirginlik görmedik. Ama çocuklarımız yanlarında el dezenfekte için ürünler getirmişler. Kolonya getiren öğrencilerimiz var. Öğrenciler de bu yönde bir farkındalık gördük. Onun dışında velilerde herhangi bir panik havası yoktu. Önlemlerimiz yaklaşık 10 gün önceden başladı. On gündür okulumuzu belli aralıklarla dezenfekte ediyoruz. Bunu da velilerimizle paylaştığımız için, velilerimiz de her hangi bir panik şu an için olmadı. Öğrencilerimizin devamsızlıklarını takip ediyoruz. Devamsızlıklarında bir değişiklik yok. Şu an için her şey olağan seyrinde devam ediyor. Bakanlığımızın verdiği direktifler doğrultusunda dezenfekte işlemlerini yapmaktayız. Çocuklarımızın sağlığı her şeyin başında geliyor" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
SULTANGAZİ'DEKİ OKULLAR DEZENFEKTE EDİLDİ

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

SULTANGAZİ'DEKİ OKULLAR DEZENFEKTE EDİLDİ

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı? Haber
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Elinde tuttuğu güvercine 55 bin dolar verdiler, satmadı! İstediği fiyat dudak uçuklattı Haber
Elinde tuttuğu güvercine 55 bin dolar verdiler, satmadı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Yarışa Davutoğlu'nun önünde başladı! İşte son anketten çıkan sonuç Haber
Yarışa Davutoğlu'nun önünde başladı! İşte son anketten çıkan sonuç
Koronavirüsle dalga geçti, hastalığa ilk o yakalandı: Sorumsuz aptal Haber
Koronavirüsle dalga geçti, hastalığa ilk o yakalandı: Sorumsuz aptal
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı? Haber
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?
Ekranda duyduğu haber sonrası mağazadaki tüm televizyonları kırdı Haber
Ekranda duyduğu haber sonrası mağazadaki tüm televizyonları kırdı
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Danimarka'da koronavirüs nedeniyle tüm okullar tatil edildi
Danimarka'da koronavirüs nedeniyle tüm okullar tatil edildi
Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Son dakika: Yunanistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Paris-Saint Germain, Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Paris-Saint Germain, Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Son dakika: Cristiano Ronaldo, Rugani'de koronavirüs görülmesi nedeniyle İtalya'ya bir süre daha dönmeyecek
Son dakika: Cristiano Ronaldo, Rugani'de koronavirüs görülmesi nedeniyle İtalya'ya bir süre daha dönmeyecek
İstanbul'daki etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu
İstanbul'daki etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
İstanbul-Sofya tren seferlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi
İstanbul-Sofya tren seferlerine koronavirüs nedeniyle ara verildi
Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi
Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi
Roma, uçağının inişine izin verilmediğinden Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi
Roma, uçağının inişine izin verilmediğinden Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi
ABD'de koronavirüs alarmı! Avrupa ile köprüleri attılar, Türkiye liste dışı
ABD'de koronavirüs alarmı! Avrupa ile köprüleri attılar, Türkiye liste dışı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Tekirdağ'daki 2 kuyuda bulunan doğal gaz Trakya'nın 15 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek
Tekirdağ'daki 2 kuyuda bulunan doğal gaz Trakya'nın 15 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Rusya'nın 'Pantsir' yalanı, daha önce paylaşılmamış bir SİHA videosu ile ortaya çıktı
Rusya'nın "Pantsir" yalanı, daha önce paylaşılmamış bir SİHA videosu ile ortaya çıktı
ABD'den Çin'e koronavirüs suçlaması: Salgın örtbas edildi
ABD'den Çin'e koronavirüs suçlaması: Salgın örtbas edildi
Koronavirüs hızla yayılıyor! Macaristan, Slovakya ve Washington'da OHAL ilan edildi
Koronavirüs hızla yayılıyor! Macaristan, Slovakya ve Washington'da OHAL ilan edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Süleyman Soylu Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Fahrettin Koca Serenay Sarıkaya Recep Tayyip Erdoğan
Spor Okan Buruk Fatih Terim Ersun Yanal Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Wuhan Futbol Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: SULTANGAZİ'DEKİ OKULLAR DEZENFEKTE EDİLDİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 11:36:48. #1.14#