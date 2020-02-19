Sultangazi'de yıllar sonra tapu sevinci

19.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:31

Sultangazi Belediyesi, tapu sorununu imar uygulamasıyla çözdüğü Yayla Mahallesi'ndeki yerlerin tapularını vatandaşlara verdi. Yıllar sonra tapusunu alan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Öte yandan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Yayla Mahallesi'nin 30 yıllık imar problemini çözdük" sözlerine tepki gösterdi. Başkan Dursun, sorunun daha önce çözüldüğünü ve İmamoğlu'nun sahiplendiğini belirtti.



Sultangazi Yayla Mahallesinde uzun yıllardır devam eden imar sorunu çözüldü. Yaklaşık 30 hektarlık bir alanı kapsayan imar uygulaması sonrası vatandaşlara tapuları dağıtıldı. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un katıldığı törende 200 kişiye tapuları teslim edildi. İmar sorunu devam eden alanlarla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Dursun, imar uygulaması sonucu bölgeye 16 dönümlük "nitelikli okul alanı" kazandırıldığına da vurgu yaptı. Bölgede artık imarlı ve ruhsatlı yapıların inşa edilebileceğini belirten Başkan Abdurrahman Dursun, "Yayla Mahallesi uzun süredir tapu sorunları olan bir mahallemiz. Güzel bir mahallemiz ama mülkiyet sorunları olan bir mahallemiz. Yaklaşık 2017 yılında Sultangazi Belediyesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yetki devriyle tapu meselesinin süreci başlatılmış oldu. Bu süreç 2019 yılının başında askıya çıktı ve 1 Mart'ta askıdan inerek 2 Mart'ta kesinleşmiş oldu. Yani 2 Mart itibariyle buraların mülkiyet sorunu halledilmiş oldu. Sonrası esasında bir bürokrasiydi. Tapu senedinin çıkması için Tapu Müdürlüğüne gönderilen bir süreç. Tapular da bürokratik olarak Temmuz-Ağustos ayında hazırdı işin doğrusu" dedi.



"200 tane tapuyu dağıttık"



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun attığı bir tweette "Yayla Mahallesi'nin 30 yıllık imar problemini çözdük" demesini eleştiren Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, yapılan işleri sahiplenmektense yenilerinin yapılmasının daha doğru olduğunu söyledi. Başkan Dursun, "Ekrem İmamoğlu bir tweet attı yaklaşık 1 ay önce. 'Sultangazi Yayla Mahallesi'nin 30 yıllık imar problemlerini çözdük' diye bir tweet attı. Biz farklı bir yeri mi çözdü, bizim farkında olmadığımız bir yerle ilgili meseleyi mi halletti diye baktığımızda gördük ki daha önce çözülmüş, meselesi halledilmiş, mülkiyet sorunu bitmiş. Tapu Müdürlüğünde olan tapuları 30 yıllık sorunu çözdük diye gerçeğe aykırı bir şekilde paylaştı. Yapılmış olanları sahiplenmektense yeni şeyler yapmak ve insanlara yeni umutlar vermek çok daha doğru. Olanlarda zaten o süreçte olan kişilerin, kurumların hizmeti var. Biz bugün burada yaklaşık 200 tane tapuyu Yayla Mahallesi'nde dağıttık ve gerçekleri de ifade etme şansı doğdu bizim için" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA