Sokak ortasında meydan dayağı! Yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi
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Sokak ortasında meydan dayağı! Yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi

İstanbul'da iki yabancı uyruklu grup arasında sokak ortasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kameralarca kaydedilirken, olay yerine gelen polis çok sayıda şahsı gözaltına aldı.

22.09.2020 09:55 | Son Güncelleme: 22.09.2020 12:18

İstanbul Sultangazi'de yabancı uyruklu iki grup arasındaki kavga, kameraya yansıdı. Görüntüler meydan muharebesini aratmazken olaya karışan şahıslar gözaltına alındı.

YUMRUK VE TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde Suriyeli ve Afgan oldukları öğrenilen iki grup arasında bilinmeyen nedenle yaşanan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Kavga edenler birbirlerine duba ve kaldırım taşlarıyla saldırdı. Mahalle sakinlerinin film izler gibi seyrettiği kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Sokak ortasında meydan dayağı! Yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (23)
......: Öz yurdunda garipsin,öz vatanında parya
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TC: ALIN SİZE MULTECI BUNLARA ACIYARAK ULKEYE ALANLARA YAZIKLAR OLSUN. ADAMLARDAKİ RAHATA BAK KENDI ULKELERINDE GIBI BURDAN DEVLET BUYUKLERINE SESLENIYORUM GÖNDERIN BUNLARIN BIZE FAYDASI OLMAZ BIZ KENDIMIZE YETERIZ. BASIMIZA BELA OLACAKLAR OLDULAR ZATEN ALMAYIN KARDESIM AVRUPAYA GITSINLER GORELIM ORDA YASASINLAR BAKALIM. BOYLE RAHATI BIRAKIRLARMI.
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ARMATÖR: Toplum huzurunu bozan yabancı uyrukulu kişiler sınırdışı edilsin. keşke topraklarınızıda böyle kavga ederek savunabilseydiniz korkaklar topluluğu . . .
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