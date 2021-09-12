Sultangazi'de tekstil fabrikasının atık suyu caddeyi göle döndürdü

Sultangazi'de bir tekstil yıkama fabrikasından salınan sular nedeniyle rögar taştı. Rögarın taştığı caddeyi ve bir apartmanın bodrum katını su basarken, vatandaşlar altyapının yetersizliğine tepki gösterdi.

Olay, Sultangazi Eski Habibler Mahallesi, Manolyalar Sokak'ta, geçtiğimiz gün yaşandı. İddiaya göre, bölgedeki bir tekstil yıkama fabrikasından salınan tonlarca atık su nedeniyle rögar taştı. Taşan su, hem sokağa döküldü hem de rögarın yanında bulunan 14 katlı bir binanın bodrum katının su ile dolmasına neden oldu.

Vatandaşlar, alt yapının yetersiz olduğunu söyledi

Yaklaşık 6 saat boyunca sokağa dökülen atık su nedeni ile bölgeyi ve siteyi kötü kokular sararken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Daha önce de aynı durumun birkaç defa yaşandığı belirten vatandaşlar, İSKİ tarafından yapılan alt yapının yetersiz olduğunu ve daha geniş borular döşenmesi gerektiğini söylediklerini ancak yetkililerin bu duruma aldırış etmedikleri belirtti.

Tekstil yıkama fabrikasına yasal işlem yapıldı

Su baskını nedeni ile binada bulunan asansör sisteminin kullanılmaz hale geldiği, kazan dairesinde bulunan elektrik aksamında ise hasar oluştuğu öğrenildi. Yaşanan olayın ardından Sultangazi Belediyesine bağlı zabıta ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda ilgili işletme hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

"Duyarlı olmamız lazım çünkü bu hayat hepimizin"

Yaşanan duruma tepki gösteren Ercan Günay isimli vatandaş, "İlk defa burayı bu şekilde görüyorum ancak önemli olan bunun neden kaynaklandığını bilmek. Çünkü buradan hayvanlar su içecek. Bunun ne suyu olduğunu bilmezler, yazık günah. Aynı şekilde daha öncede haberler de görmüştüm hayvan ölümleri yaşanmıştı. Kimyasal maddenin kullanılan kot yıkama suyu olduğu belli. Duyarlı olmamız lazım çünkü bu hayat hepimizin" ifadelerini kullandı.

"Sitelerdeki vatandaşlar ve esnaf arkadaşlar mağduriyet yaşamıştı"

Elindeki cam bardağı bodrum katta bulunan su ile dolduran site yöneticisi Ercan Yılmaz ise "Görmüş olduğunuz kimyasal su rögarın taşması nedeni ile sitemize doldu. Bu su kimyasal ve derelere dökülüyor. Bitkilere, insanlara, canlılara zarar verir nitelikte olduğu aşikar. Bu soruna bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. Burada rögar sistemi yetersiz. Bu nedenle daha öncede şiddetli yağmurlarda sitelerdeki vatandaşlar ve esnaf arkadaşlar mağduriyet yaşamıştı. Bugün yaşanan olay da bunun bir kanıtıdır" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri