Sultangazi'de şiddetli rüzgar, binanın dış cephe kaplamasını yerinden söktü - Haberler
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Sultangazi'de şiddetli rüzgar, binanın dış cephe kaplamasını yerinden söktü

Sultangazi'de şiddetli rüzgar, binanın dış cephe kaplamasını yerinden söktü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de 4 katlı binanın dış cephe kaplaması etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden koptu.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de 4 katlı binanın dış cephe kaplaması etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden koptu. Binadan kopan dış cephe kaplamaları cadde üzerine savruldu. Şans eseri kimsenin geçmediği sokakta herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Olay Sultangazi, Yunus Emre Mahallesinde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. 1425 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın dış cephe kaplaması etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden koptu. Binadan kopan dış cephe kaplamaları cadde üzerine savruldu. Şans eseri kimsenin geçmediği sokakta herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binanın dış cephesinde hasar meydana geldi. Binadan kopan parçalar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Sultangazi'de şiddetli rüzgar, binanın dış cephe kaplamasını yerinden söktü

Sultangazi'de şiddetli rüzgar, binanın dış cephe kaplamasını yerinden söktü

Sultangazi'de şiddetli rüzgar, binanın dış cephe kaplamasını yerinden söktü

Sultangazi'de şiddetli rüzgar, binanın dış cephe kaplamasını yerinden söktü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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